Persona a bai Mariadal pa opservashon despues di reakshon riba tèst ku kantidat chikitu di bakuna / Persoon voor observatie naar Mariadal na reactie op test met kleine hoeveelheid vaccin

Persona a bai Mariadal pa opservashon despues di reakshon riba tèst ku kantidat chikitu di bakuna

Kralendijk – A hiba un persona for di e sitio di pasa angua na Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas pa opservashon na Fundashon Mariadal despues ku e persona a haña un reakshon riba un tèst ku un kantidat chikitu di bakuna, un dósis di prueba. Esei a pasa ayera mainta. E persona a bandoná hòspital ayera tardi. Pa motibu di e historia médiko, den konsulta ku e persona a disidí pa duna un kantidat chikitu di e bakuna. Dòkter a hasi esaki den e ofisina di dòkter na e kompleho deportivo.

Meta tabata pa mira si ta bon pa pasa e persona angua ku e kantidat normal di bakuna. Sinembargo e dósis di prueba ku e persona a haña, a duna un reakshon. Despues di esei, e dòkter segun reglanan médiko di RIVM pa e bakuna akí, a trata e persona na e sentro deportivo. Segun e reglanan akí, e persona mester a bai hòspital tambe pa opservashon.

Loke a pasa ayera, ta laga mira kon importante ta pa yena e deklarashon di salú bon. Si un hende tin un historia médiko, e dòkter por deliberá ku e persona na e sitio di pasa angua kiko tin ku hasi. E kòmbersashon aki ta tuma lugá promé ku e persona pasa angua. E deklarashon di salú ta importante tambe pasobra a base di esei, e dòkter ta huzga si ta nesesario pa tuma medida komo prekoushon. Esei a pasa ayera tambe.

Persoon voor observatie naar Mariadal na reactie op test met kleine hoeveelheid vaccin

Kralendijk – Een persoon is vanuit priklocatie Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas voor observatie naar Fundashon Mariadal gebracht nadat de persoon een reactie kreeg op een test met een kleine hoeveelheid vaccin, een proefdosis. Dat is gisterochtend gebeurd. De persoon heeft gistermiddag het ziekenhuis verlaten. Door de medische voorgeschiedenis is in overleg met de persoon besloten om een kleine hoeveelheid van het vaccin te geven. Dit gebeurde door de arts in de artsenkamer in het sportcomplex.

Het doel was om te kijken of het verstandig was om de persoon de prik met de normale hoeveelheid vaccin te geven. De proefdosis die de persoon kreeg, gaf echter een reactie. De arts heeft toen, volgens de medische regels van het RIVM voor dit vaccin, de persoon behandeld in het sportcentrum. Volgens deze regels moest de persoon ook naar het ziekenhuis voor observatie.

Wat er gisteren gebeurde, laat zien hoe belangrijk het is om de gezondheidsverklaring goed in te vullen. Als iemand een medische voorgeschiedenis heeft, kan de dokter op de priklocatie met de persoon bespreken wat er gedaan kan worden. Dit gesprek vindt plaats voordat iemand wordt geprikt. De gezondheidsverklaring is ook belangrijk omdat de dokter aan de hand daarvan beoordeelt of het nodig is om uit voorzorg maatregelen te nemen. Dat is gisteren ook gebeurd.