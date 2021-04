Plenchi di Trabou ta fortifiká e posishon di mas persona riba merkado laboral Plenchi di Trabou versterkt de arbeidsmarktpositie van meer mensen

Plenchi di Trabou ta fortifiká e posishon di mas persona riba merkado laboral

Kralendijk – Mas persona ta mihó prepará pa haña un trabou despues ku nan a sigui un kurso di Plenchi di trabou. Un di e metanan di Plenchi di Trabou ta pa fortifiká e posishon di trabou di esnan ku ta buskando trabou. E aña aki Plenchi di Trabou a organisá dos kurso. Den febrüari tabatin e kurso stürdó di ‘Skidsteer’ (un loader chikitu) i den mart e kurso pa pone klenku.



Huntu ku Bonaire Sweeping & Recycling B.V. a ofresé e kurso pa stürdó di ‘Skidsteer’ na seis hende ku ta buska trabou. Tur seis kursista a kompletá e kurso. E kursistanan a risibí un karnèt pa kore e mashin ‘Skidsteer’. Segun un di e kursistanan Eslitienne Coffy, e kurso tabata hopi útil! Coffy a partisipá aktivo i a haña kurso fásil. “E difikultat di e kurso ta dependé di e kapasidat di e kursista”, Coffy a añadí.

“E dosente a splika hopi bon. E tabatin hopi pasenshi tambe pa sigui splika te ora tur hende a komprondé e materia di lès”, segun Coffy.

Durante e kurso di trabou akí Coffy i otro kursistanan a siña kon pa manehá e Skidsteer, kiko tur por hasi ku e loader aki i tambe e reglanan di siguridat ora bo ta kore e loader. “Despues ku mi a kaba e kurso mi a haña trabou mesora”, Coffy a bisa.



Den mart tabatin un kurso di trabou pa pone klenku. Plenchi di Trabou a brinda e kurso aki huntu ku Artes Piedras. Seis kursista a sigui e kurso aki. Tin más i más interes pa ponedó di klenku riba e merkado laboral. Durante e kurso e kursistanan a siña e proseso pa pone klenku na un manera práktiko. Na final di e kurso e kursistanan a risibí un sertifikado.



Plenchi di Trabou ta organisá e kursonan riba interes òf eksperensia di e buskadónan di trabou inskribí. Bo ta buska trabou? Pa inskribí komo buskadó di trabou, yama Plenchi di Trabou na number di telefòn +599 715 8346. Tuma kontakto ku Plenchi di Trabou si bo ta doño di trabou i tin interes den un di nos ponedó di klenku òf koredó di ‘Skidsteer’.





Plenchi di Trabou versterkt de arbeidsmarktpositie van meer mensen

Kralendijk – Meer mensen zijn beter voorbereid om aan een baan te komen na het volgen van een cursus bij Plenchi di Trabou. Eén van de doelen van Plenchi di Trabou is het versterken van de arbeidsmarktpositie van werkzoekenden. Dit jaar heeft Plenchi di Trabou twee cursussen aangeboden aan werkzoekenden. In februari de cursus ‘bestuurder Skidsteer’ (een schranklader) en in maart de cursus ‘ Klinkerlegger’ .



In samenwerking met Bonaire Sweeping & Recycling B.V. is de cursus ‘bestuurder Skidsteer’ aangeboden aan zes werkzoekenden. Alle zes cursisten hebben deze cursus met succes afgerond. De cursisten hebben allemaal een bestuurderspas voor de machine ‘Skidsteer’ ontvangen. Volgens een van de cursisten Eslitienne Coffy was de cursus heel leerzaam. Tijdens de bijeenkomsten deed hij actief mee en hij vond de lessen makkelijk te volgen. “Of het makkelijk te volgen is, hangt van het leervermogen van de cursist af”, voegde Coffy toe.

“De docent had veel geduld en legde duidelijk uit. Als iemand iets niet begreep, legde de docent nogmaals uit maar op een andere manier uit totdat iedereen de lesstof onder de knie had”, volgens Coffy.



Tijdens deze beroepscursus leerde Coffy en zijn medecursisten hoe goed om te gaan met de Skidsteer, de veiligheidsregels om dit apparaat te besturen en wat er allemaal mee kan worden gedaan. “Meteen na het volgen van deze cursus ben ik aan een baan gekomen”, aldus Coffy.



In maart is er in samenwerking met Artes Piedras de beroepscursus ‘Klinkerlegger’ aangeboden aan een groep. Deze groep bestond uit zes cursisten. Er is steeds meer vraag naar klinkerleggers op de arbeidsmarkt. De cursisten hebben tijdens deze cursus op een praktische manier het proces van klinkerleggen geleerd. De cursus is met een certificaat afgesloten.



Plenchi di Trabou organiseert de cursussen op basis van interesse of ervaring van de ingeschreven werkzoekenden. Zoek je werk? Om zich in te schrijven als werkzoekend kunt u bellen met Plenchi di Trabou op +599 715 8346. Neem contact op met Plenchi di Trabou als u werkgever bent en interesse heeft in één van onze getrainde ‘Klinkerleggers’ of ‘Skidsteer bestuurders’.