Mundu empresarial, Entidat Públiko Boneiru i sindikalismo ta uni forsa pa kombatimentu di pobresa i oumentu di sueldo mínimo legal Bedrijfsleven OLB en vakbeweging slaan de handen ineen voor armoedebestrijding en verhoging van het wettelijk minimumloon

19 di aprel 2021

Mundu empresarial, Entidat Públiko Boneiru i sindikalismo ta uni forsa pa kombatimentu di pobresa i oumentu di sueldo mínimo legal.

Riba djabièrnè 16 di aprel Entidat Públiko Boneiru, dunadónan di trabou, sindikatonan i Kámara di Komèrsio ku huntu ta forma Diálogo Sentral, a logra e ‘Akuerdo di Kralendijk’, ku entre otro durante e 5 añanan binidero mester kondusí na un oumentu fuerte di sueldo mínimo, onderstant i AOV – penshun di behes.

Banda di e oumentunan aki i kombatimentu di e problemátika di pobresa tin den e akuerdo tambe proposishonnan pa logra haña kosto di bida na un nivel akseptabel pa medio di esfuersonan di Gobièrnu di Reino i Entidat Públiko Boneiru. Pa por ofresé e akuerdo mas amplio posibel a dediká atenshon tambe na maneho di sosten.

Diálogo Sentral ta konfia ku ‘Den Haag’ tambe lo kontribuí na ehekushon di e akuerdo, ku ya kaba a bai pa minister di Asuntunan Sosial i Empleo.

Por bisa ku ta algu úniko ku a sera e akuerdo di mas aña aki entre e partnernan aki ku konsekuensia positivo asina grandi pa habitantenan di Boneiru.

Gezaghèber tambe, alabes presidente qualitate qua di Diálogo Sentral, a yama bon biní na e akuerdo: ‘Esaki ta un paso históriko den desaroyo di Boneiru. Kita for di retraso i konflikto i porfin na kaminda pa mas progreso i bienestar pa tur hende. Esaki tabata e intenshon tambe di Diálogo Sentral, ku huntu ku otro nos a lanta na aña 2018. Mi ta orguyoso di e resultado aki i partikularmente di e koperashon di e partidonan boneriano ku otro, porfin realmente e ‘saliña’ a ranka sali’, asina el a bisa.

Por haña henter e teksto di e Akuerdo riba wèpsait di Diálogo Sentral: http://www.centraaldialoogbonaire.com

Bedrijfsleven, OLB en vakbeweging slaan de handen ineen voor armoedebestrijding en verhoging van het wettelijk minimumloon (WML).

Het Openbaar Lichaam Bonaire, de werkgevers, vakbonden en Kamer van Koophandel, die samen de Centraal Dialoog vormen, hebben vrijdag 16 april het “Akkoord van Kralendijk” bereikt, dat er o.a. toe moet leiden dat in de komende 5 jaar het minimumloon, de onderstand en de AOV fors zullen stijgen.

Naast deze verhogingen en bestrijding van de armoedeproblematiek staan in het akkoord ook voorstellen om de kosten van levensonderhoud op acceptabel niveau te krijgen door inspanningen van Rijksoverheid en OLB. Om het akkoord zo breed mogelijk aan te bieden is ook aandacht besteed aan flankerend beleid

De CD vertrouwt erop, dat ook ‘Den Haag’ zal bijdragen aan de uitvoering van het akkoord, dat al is toegezonden aan de minister van SZW.

Het mag uniek genoemd worden dat dit meerjarige akkoord is gesloten tussen deze partners met zulke grote positieve consequenties voor de bevolking van Bonaire.

Ook de Gezaghebber, tevens voorzitter q.q. van de Centraal Dialoog, heeft het akkoord verwelkomt: “Dit is een historische stap in de ontwikkeling van Bonaire. Weg van de achterstanden en het conflict en eindelijk op weg naar meer welvaart en welzijn voor iedereen. Dat was ook de bedoeling van de CD, die we in 2018 hebben opgericht met elkaar. Ik ben trots op dit resultaat en in het bijzonder op de samenwerking van de Bonairiaanse partijen met elkaar, de ‘zoutpan’ is eindelijk echt van start gegaan.”, zo sprak hij.

De volledige tekst van het Akkoord is te vinden op de website van de CD: http://www.centraaldialoogbonaire.com

Inlichtingen: Mervyn Stegers (vice-voorzitter CD), (+599 7866812, mkm.stegers@famstegers.nl)