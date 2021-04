Europees Parlement stemt in met coronapaspoort: vrij reizen stap dichterbij

Het Europees Parlement stemt in met de invoering van een EU-breed, erkend en gratis certificaat waarmee de houder bewijst dat hij tegen COVID-19 is ingeënt, recent negatief is getest op het coronavirus, of is hersteld van COVID-19 en voldoende antilichamen heeft. Met het bewijs moet vrij reizen binnen Europa in coronatijd gemakkelijker worden.

De lidstaten mogen houders van het certificaat niet verplichten om bij aankomst in quarantaine te gaan of een coronatest eisen, zegt het Europees Parlement.

De EU-lidstaten moeten zich nog over het voorstel buigen. Het ligt in de lijn der verwachting dat ze binnen enkele maanden hun standpunt innemen. “Anders schiet het voorstel zijn doel voorbij”, legt woordvoerder Koen Blankenstijn namens het Europees Parlement uit. “De zomervakantie is in aantocht.”

Als het Parlement en de EU-lidstaten binnen enkele maanden een voorstel van de Europese Commissie aannemen, is dat uitzonderlijk snel. Vanwege de naderende vakantieperiodes is echter haast geboden en maakte het Parlement gebruik van een versnelde procedure, legt Blankenstijn uit.

Het kan iets langer duren voordat de EU-lidstaten het eens worden, aangezien veel landen al eigen initiatieven hebben opgetuigd om reizen in coronatijd mogelijk te maken. Die initiatieven mogen niet botsen met de voorwaarden van het Europese coronacertificaat.

Grote meerderheid in Parlement stemde vóór invoering certificaat

Het Parlement stemde met 540 stemmen voor, 119 tegenstemmen en 31 onthoudingen in met het voorstel van de EC voor de invoering van zo’n door alle lidstaten erkend digitaal of papieren certificaat, maar wil wel een paar veranderingen.

Zo wil het Parlement dat het document EU COVID-19-certificaat gaat heten in plaats van Digitaal Groen Certificaat, zoals het dagelijks EU-bestuur voorstelde. Ook moet het certificaat niet worden beschouwd als een reisdocument en moet het systeem na twaalf maanden worden geschrapt. De lidstaten moeten zich nog uitlaten over deze wijzigingen.

Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen is bij met het resultaat. “Dit is een belangrijke stap richting vrij en veilig reizen in de zomer”, twittert ze. Het Parlement, de lidstaten en de Commissie gaan nu onderhandelen over de details van het ‘coronapaspoort’. Volgens Von der Leyen moet het systeem eind juni operationeel zijn.