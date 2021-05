Ombudsman overhandigt jaarverslag 2020

‘De burger verdient beter’, is de titel van het gezamenlijke jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2020. De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, heeft het rapport op dinsdag 11 mei in de Tweede Kamer gepresenteerd.

Menselijk contact

Volgens Van Zutphen is de burger de afgelopen tijd ‘tekort gekomen’ als hij de overheid nodig had. De ombudsman verwees naar onder andere de affaire rond de kinderopvangtoeslag. “De burger heeft baat bij duidelijke wetten en normale controle”, zei hij. Volgens hem is het ook belangrijk dat het menselijk contact hersteld wordt in de omgang tussen burger en overheid.

Reflectie

Het rapport is een aanknopingspunt voor reflectie door de Tweede Kamer, zei Kamervoorzitter Vera Bergkamp in haar dankwoord. Zij nam het rapport namens de Tweede Kamer in ontvangst. Ook zij noemde de affaire rond de kindertoeslagaffaire.

Zichtbaarheid

De Tweede Kamer benoemt de Nationale ombudsman telkens voor een periode van zes jaar. Burgers die een klacht hebben over de overheid, kunnen bij dit instituut terecht. De ombudsmannen – soms zijn het vrouwen, zoals Kinderombudsman Margrite Kalverboer – streven ernaar om zo veel mogelijk zichtbaar te zijn in de samenleving. Ze gaan op bezoek op scholen, instanties, en geven workshops en trainingen over bijvoorbeeld klachtbehandeling, conflicthantering of het burgerperspectief in de verhouding tussen burger en overheid.

