Succesvolle start EUROPE DIRECT CURAÇAO: werk aan de winkel!

Willemstad 12 mei, 2021- EUROPE DIRECT op Curaçao het informatiecentrum over de Europese Unie is een feit. Dit centrum, initiatief van de Curaçaose Kamer van Koophandel en de Stichting Caribische Belasting en Europawinkel (CBE) is op zondag 9 mei – Dag van Europa – gedurende een officiële virtuele opening van start gegaan. De oprichting van EUROPE DIRECT CURAÇAO wordt financieel ondersteund door de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie.

De launch van Europe Direct Curaçao werd geopend door de directeur van de Kamer van Koophandel, de heer John Jacobs. Sprekers voor het evenement waren: Europarlementariër Samira Rafaela, lid van de Raad van State van het Koninkrijk Paul Comenencia en het hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland, Didier Herbert. De moderator van de sessie was Germaine Rekwest, voorzitter CBE en tevens verbonden aan de University of Curaçao ( UoC).

Wie informatie zoekt over de Europese Unie weet meestal niet waar te beginnen. De Europese Commissie heeft daarom een informatienetwerk in het leven geroepen. Dit netwerk is al geruime tijd in de hele EU actief onder de naam van Europe Direct, maar nog niet in de Caribische regio. De openingssessie kon rekenen op meer dan 60 geregistreerde deelnemers.

Didier Herbert “De thema’s waar het Europe Direct van Curaçao het over wil hebben, spreken ons erg aan: duurzame energie, digitalisering en burgerrechten, om er maar een paar te noemen. Ook het feit dat scholen en ondernemers doelgroepen zijn is een plus. En het enorme netwerk waarover het Europe Direct Curaçao beschikt is al helemaal ok. Uiteindelijk is dit nieuw, want er was nog geen Eurodirect centrum in deze belangrijke regio.”

Europarlementariër Samira Rafaela: “ik hoor vaker vanuit het Caribische deel van het Koninkrijk dat de EU ver weg voelt, dat kan ik me goed voorstellen, want het ligt fysiek ver weg, maar sinds het begin van de Unie werden de eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk onderdeel van de Europese samenwerking. En dat blijf ik daarom ook herhalen. En zo voelt het voor mij ook. Ik heb altijd gezegd, als ik in het Europees Parlement zit, dan praat ik namens het gehele Koninkrijk.“ en “Alle burgers op Curaçao maar ook de andere autonome landen en eilanden hebben recht op gelijke toegang tot informatie, dus ik juich dit soort initiatieven heel erg toe, en laten we kijken wat we daar heel concreet in kunnen bereiken”.

Paul Comenencia “(…) feit is dat de Curaçaose Kamer van Koophandel een lange, indrukwekkende staat van dienst heeft als onafhankelijke, professionele, betrouwbare dienstverlener en samenwerkingspartner (ook voor Europese projecten), die altijd met het algemeen belang voor ogen opereert, vrij van partijpolitieke of individuele commerciële belangen. Gelukkig maar dat u zo’n goede partner heeft op Curaçao, want de opgave die Europe Direct Curaçao te wachten staat is niet gering, zeg ik ook in de richting van de Kamer van Koophandel. Er is veel werk te verrichten om de informatiepositie, de feitenkennis van burgers en bedrijven over Europa te vergroten en om vervolgens meer burgers en bedrijven meer te betrekken bij de discussie over Curaçao en de EU” en “Zie daar een belangrijke opdracht voor Europe Direct Curaçao om de informatiepositie, de feitenkennis van burgers en bedrijven te verbeteren wat betreft de verschillende dimensies van de relatie met Europa en om veel meer mensen en bedrijven te motiveren om zich intensiever te bemoeien met publieke en politieke discussies en besluitvorming over de toekomst van Curaçao ten opzichte van de Europese Unie.

Nogmaals, geen geringe opgave. Dus ik wens de Kamer van Koophandel en hun partner-organisatie de Stichting Caribische Belasting- en Europawinkel veel succes. U heeft al een goed begin gemaakt. En aangezien een goed begin het halve werk is, is er alle reden tot optimisme over het vervolg.“

Germaine Rekwest “Het idee wat wij hebben met Europe Direct Curaçao voor ogen hebben is dat wij evenementen organiseren en elke keer een thema of een cluster van thema’s aankaarten en daarbij met de Curaçaose burgers, de ondernemers maar ook de overheid in gesprek gaan”

De opening van Europe Direct Curaçao van 9 mei 2021 is terug te kijken via de website: www.europedirectcuracao.com. Voor meer informatie en activiteiten kunt u contact opnemen met de lokale manager van Europe Direct Curaçao, de heer Steven Damiana via: info@europedirectcuracao.com.

