Debat over strafrechtelijke aanpak van criminaliteit

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 27 mei over het wijzigen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. De Kamerleden spreken over een wetsvoorstel dat gaat over de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het debat is vanaf 18.45 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Ondermijnende criminaliteit

Het wetsvoorstel is onderdeel van een breder wetgevingsprogramma. Hierin zijn meerdere wetsvoorstellen over de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit samengebracht. Ondermijnende criminaliteit gaat over georganiseerde misdaad. Kenmerkend is daarbij de verwevenheid tussen de onderwereld en de bovenwereld, zoals in de illegale drugsindustrie vaak het geval is.

Illegale drugsindustrie

Ondermijnende effecten van illegale drugsindustrie zijn bijvoorbeeld drugslabs in woonwijken, het dumpen van chemisch drugsafval in de natuur en bedreiging van lokale bestuurders. Het wetsvoorstel waarover de Tweede Kamer debatteert moet ervoor zorgen dat dit soort criminaliteit steviger wordt aangepakt.

Hier leest u meer over het wetsvoorstel en vindt u de stukken die zijn opgesteld ter voorbereiding van het wetsvoorstel, bijvoorbeeld vergaderingen die al over dit onderwerp zijn gevoerd.

Stemmingen

Na het debat wordt er over de wet gestemd. Als de meerderheid van de Kamerleden voor het wetsvoorstel stemt, gaat het naar de Eerste Kamer. Lees hier meer over hoe een wet tot stand komt.

Volg het live

Volg het plenaire debat vanaf 18.45 uur via de livestream van deze site of de app Debat Direct.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news WhatsApp





Tweet



Email

Print



Like this: Like Loading...