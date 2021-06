KAMPIONATO DI SOFTBOL HUBENIL CSB PATRONISA PA MCB

SKEMA KAMPIONATO 2021

Djasabra 3 July 2021 Buena vista Ballpark

11:00 hr Soto v/s Pichingolo Kia / Nissan 1

13:00 hr Sta Rosa Angels Vanddis v/s Soto 2

15:00 hr Souax SBT Gil’s Sport v/s Souax Treasure 3

Djadumingu 4 July 2021 Buena vista Ballpark

11:00 hr Pichingolo Kia / Nissan v/s Souax SBT Gil’s Sport 4

13:00 hr Pichingolo Kia / Nissan v/s Sta Rosa Angels Vanddis 5

15:00 hr Soto v/s Souax Treasure 6

Djasabra 10 July 2021 Sabana Ballpark

11:00 hr Souax SBT Gil’s Sport v/s Soto 7

13:00 hr Souax Treasure v/s Sta Rosa Angels Vanddis 8

15:00 hr Souax Treasure v/s Pichingolo Kia / Nissan 9

Djadumingu 11 July 2021 Sabana Ballpark

11:00 hr Pichingolo Kia / Nissan v/s Soto 10

13:00 hr Sta Rosa Angels Vanddis v/s Souax SBT Gil’s Sport 11

15:00 hr Souax Treasure v/s Souax SBT Gil’s Sport 12

Djasabra 17 July 2021 Montab Ballpark

10:00 hr Souax SBT Gil’s Sport v/s Sta Rosa Angels Vanddis 13

12:00 hr Soto vs Sta Rosa Angels Vanddis 14

14:00 hr Souax Treasure vs Soto 15

16:00 hr Pichingolo Kia / Nissan vs Souax Treasure 16

Djadumingu 18 July 2021 Montab Ballpark

10:00 hr Sta Rosa Angels Vanddis v/s Souax Treasure 17

12:00 hr Sta Rosa Angels Vanddis v/s Pichingolo Kia / Nissan 18

14:00 hr Souax SBT Gil’s Sport Pichingolo Kia / Nissan 19

16:00 hr Soto Souax SBT Gil’s Sport 20

Djasabra 24 July 2021 Montab Ballpark

13:00 hr 1 v/s 2 1 PF

15:00 hr 3 v/s 4 1 PF

Djadumingu 25 July 2021 Montab Ballpark

10:00 hr 4 v/s 3 2 PF

12:00 hr 2 v/s 1 2 PF

14:00 hr 3 v/s 4 3 STN PF

16:00 hr 1 2 3 STN PF

Djasabra 31 July 2021 Sabana Ballpark

15:00 hr P 1/2 v/s G 3/4 1 PSF

Djadumingu 1 Augustus 2021 Sabana Ballpark

13:00 hr G 3/4 v/s P 1/2 2 PSF

15:00 hr P 1/2 v/s G 3/4 3 STN PFS

Djasabra 7 Augustus 2021 Buena vista Ballpark

15:00 hr G 1/2 v/s G p/g 1 GR F

Djadumingu 8 Augustus 2021 Buena vista Ballpark

13:00 hr G p/g v/s G 1/2 2 GR F

15:00 hr G 1/2 v/s G p/g 3 STN GR F

Na nomber di direktiva di CSB

Direktor di kampionato

Shahairy “Shay” Ustasia

