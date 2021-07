CAft: “Mas lihé posibel mester tin un surplus den e presupuesto di Aruba” CAft: “Zo snel als mogelijk een overschot op de begroting Aruba”

CAft: “Mas lihé posibel mester tin un surplus den e presupuesto di Aruba”

Oranjestad – Turismo di Aruba ta kresiendo fuertemente i ekonomia ta rekuperando mas mihó ku a spera. Pa un gobièrnu nobo redukshon di e debe públiko lo mester ta sentral. Pa logra esei e presupuesto di 2022 mester ta unu balansá i esun di 2023 mester tin un surplus di 1% di e PIB. Ta un hecho ku awor aki, na mitar di aña, ainda no a aprobá e presupuesto di 2021. Kolegio di supervishon finansiero di Aruba (CAft) ta pidi Aruba pa hasi esaki ainda mas pronto posibel i den e kuadro aki konsiderá si por redusí gastu.

E krísis di corona a dal Aruba duru. E aña aki te ku e di tres kuartal Hulanda a duna AWG 489 mion na sosten di likides, riba e AWG 414 mion ku a pone disponibel pa Aruba aña pasá kaba. Ku e sèn aki a finansiá entre otro medida di sosten, loke a yuda prevení bankarota i a skapa empleo. Awor ekonomia ta rekuperando lihé, di akuerdo ku e último pronóstikonan di Aruba Tourism Authority (ATA). Si e tendensia aki kontinuá, e espektativa ta ku den e promé kuartal di 2022 turismo lo ta bèk na e nivel di promé ku e krísis di corona.

Aprobashon di presupuesto di 2021

E proyekto di presupuesto di 2021 riba kual CAft a duna su konseho na yanüari, a konosé den e sektor kolektivo un défisit di kasi 24% di e Produkto Interno Bruto (PIB). CAft a hasi vários rekomendashon pa redusí e défisit aki. CAft ta lamentá ku ainda Parlamento no a trata e proyekto di presupuesto i ta enfatisá importansia di un proseso presupuestario ordená. Ahustashon di e proyekto di presupuesto ta nesesario awor aki, pa reflehá e efektonan positivo di e rekuperashon di turismo ku ta kanando mas lihé ku a premirá. Tambe a pidi Aruba pa bolbe revisá e gastunan den presupuesto den un forma krítiko. Ku bista riba e retraso di e kuenta anual di 2019 i e reperkushon ku esaki tin pa den e kuenta anual di 2020, CAft ta enfatisá un biaha mas e importansia di finalisá tambe e siklo presupuestario na tempu.

Traha pa logra un surplus presupuestario mas lihé posibel

Aruba konosé un oumento fuerte di su debe nashonal. Pa fin di e aña aki e debe lo monta na aproksimadamente 130% di e PIB. E gastunan di interes entre tantu ta mas ku 5% di e PIB. Un surplus den e presupuesto ta e úniko manera pa redusí e debe nominal di Aruba. Pues ta di gran importansia pa Aruba eliminá e défisitnan i traha un presupuesto ku un surplus mas pronto posibel. Pa e motibu aki ta rekomendá pa na 2022 yega na por lo ménos un presupuesto balansá i for di 2023 na un surplus di 1% di e PIB den e presupuesto, manera a keda akordá den e protokòl ku Hulanda. Esaki lo por fungi tambe komo un señal importante pa e merkadonan (internashonal), sigur konsiderando ku pa e momentonan ei e akuerdonan di refinansiamentu ku Hulanda ta terminá.

Reforma fiskal

Na 2019 Aruba a kuminsá ku un reforma fiskal, den kua ta adaptá i simplifiká e sistema di imposishon i impuesto. Te awor aki a implementá solamente un parti di e reformanan planeá, loke ta pone ku ta eksistí un riesgo ku na final di kuenta por papia solamente di oumento di e peso di impuesto. Ta di gran importansia pa implementá e reforma fiskal den su totalidat i riba término kòrtiku. Den e kuadro aki ta deseabel pa introdusí un Impuesto riba Balor Agregá (BTW) komo impuesto indirekto.

Ayera i awe CAft a hasi un bishita na Aruba. A hiba kòmbersashon ku entre otro Gobernador, Minister di Finansa, Asuntonan Ekonómiko i Kultura, Konseho di Minister i e Komishon Parlamentario di Finansa, Asuntonan Ekonómiko i Organisashon Gubernamental. Banda di esei CAft a hasi un bishita na Outoridat di Turismo di Aruba (ATA), Órgano Ehekutivo di Seguro Médiko General (UOAZV) i Hospital Dr. Horacio E. Oduber (HOH).

CAft: “Zo snel als mogelijk een overschot op de begroting Aruba”

Oranjestad – Het toerisme op Aruba trekt stevig aan en de economie herstelt beter dan verwacht. Voor een nieuwe regering zou de afbouw van de overheidsschuld centraal moeten staan. Daartoe dient de begroting voor het jaar 2022 in evenwicht te zijn en die voor 2023 een overschot van 1% BBP te vertonen. Voor nu geldt dat halverwege het jaar de begroting voor 2021 nog steeds niet is vastgesteld. Het College Aruba financieel toezicht (CAft) roept Aruba op om dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen en daarbij te bezien of de uitgaven verlaagd kunnen worden.

De coronacrisis heeft Aruba hard geraakt. Dit jaar is door Nederland tot en met het derde kwartaal AWG 489 miljoen aan liquiditeitssteun verstrekt, in aanvulling op de AWG 414 miljoen die vorig jaar al voor Aruba beschikbaar werd gesteld. Met dat geld zijn onder andere steunmaatregelen gefinancierd waarmee faillissementen konden worden voorkomen en banen zijn gered. De economie herstelt nu vlot, in lijn met de laatste voorspellingen van Aruba Tourism Authority (ATA). Als deze trend zich voortzet, is de verwachting dat het toerisme in het eerste kwartaal van 2022 weer terug is op het niveau van voor de coronacrisis.

Vaststelling begroting 2021

De ontwerpbegroting 2021 waar het CAft in januari op heeft geadviseerd, kende een tekort van de collectieve sector van bijna 24% van het bruto binnenlands product (BBP). Het CAft heeft verschillende aanbevelingen gedaan om dit tekort te verminderen. Het CAft betreurt het dat de ontwerpbegroting nog niet door de Staten behandeld is en benadrukt het belang van een ordentelijk begrotingsproces. Aanpassing van het ontwerp is nu nodig vanwege de positieve effecten van een sneller herstel van het toerisme dan voorzien. Ook is Aruba gevraagd de uitgaven op de begroting nog eens kritisch te bezien. Met het oog op de vertraging bij de jaarrekening 2019 en de doorwerking daarvan naar de jaarrekening 2020, benadrukt het CAft nogmaals het belang van het ook tijdig doorlopen van de verantwoordingscyclus.

Zo snel als mogelijk toewerken naar begrotingsoverschot

Aruba kent een sterk oplopende schuld. Eind van dit jaar bedraagt de schuld circa 130% BBP. De rente-uitgaven bedragen inmiddels meer dan 5% BBP. Een overschot op de begroting is de enige manier om de nominale schuld van Aruba te laten dalen. Het is daarom van groot belang dat Aruba tekorten wegwerkt en zo snel als mogelijk een begroting opstelt met een overschot. Daarom wordt de aanbeveling gedaan om in 2022 tot tenminste begrotingsevenwicht te komen en vanaf 2023, zoals in het protocol met Nederland is afgesproken, een overschot van 1% BBP op de begroting. Dit zou ook een belangrijk signaal naar (internationale) markten kunnen zijn ook, omdat dan de herfinancieringsafspraken met Nederland aflopen.

Belastinghervorming

Aruba is in 2019 gestart met de belastinghervorming, waarbij het stelsel van heffingen en belastingen wordt gewijzigd en vereenvoudigd. Tot nu toe is slechts een deel van de voorgenomen hervormingen doorgevoerd, waardoor het risico bestaat dat per saldo slechts sprake is van lastenverzwaring. Het is van groot belang dat de hervorming van de belastingen integraal en op de korte termijn wordt doorgevoerd. In dat verband is het wenselijk om voor de indirecte belastingen een BTW in te voeren.

Het CAft bracht gisteren en vandaag een bezoek aan Aruba. Er zijn gesprekken gevoerd met onder andere de Gouverneur, de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, de ministerraad en de Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Overheidsorganisatie. Daarnaast heeft het CAft bezoeken gebracht aan de ATA, het Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekosten Verzekering (UOAZV) en het Dr. Horacio E. Oduber Hospital (HOH).

