Studenten University of Curaçao Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), aan de slag in

Nieuw Nederland.

Van woensdag 26 juli tot en met maandag 2 augustus 2021 neemt een groep van 10 studenten

bouwkunde en civiele techniek van de Faculteit der Technische Wetenschappen (FdTW), van de

University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), deel aan een Projectweek in de wijk Nieuw

Nederland. Deze activiteit vindt plaats onder begeleiding van Benjamin Visser en Ergün Erkoçu.

Dit jaar is het thema van de Projectweek: “Walk Nieuw Nederland”; De studenten zullen in een

design-build opgave in korte tijd interventies bedenken, ontwerpen en uitvoeren die de interactie

bevorderen tussen de bewoners van Nieuw Nederland en de gasten (o.a. toeristen) van Nieuw

Nederland. De interventies zullen het uitnodigend maken en stimuleren om door de wijk te lopen, langs de kust en langs verschillende wijk-initiatieven, waardoor interactie ontstaat. Gastvrijheid en veiligheid staan hierbij voorop.

Daarnaast zullen de studenten op ongedefinieerde en braakliggende terreinen en plekken een groene interventie doen. Deze vorm van ‘Guerilla-Gardening’ moet zorgen voor bewustwording van de positieve effecten van meer groen in de wijk en het vasthouden en opslaan van water. Het is belangrijk om te laten zien hoe ‘eenvoudig’ de wijk deels ook haar eigen groente en fruit kan verbouwen (kitchengardens), en er zo ook voor kan zorgen dat de gemiddelde temperatuur in de wijk daalt (urban heat effect).

Alle activiteiten die uitgevoerd worden staan in relatie tot een lopend PhD-onderzoek dat nu wordt

uitgevoerd in het kader van “A Climate and Pandemic Resilient Sustainable Quality of Living in

Semi-Arid SIDS, with zero environmental pollution”.

De projectweek sluit aan bij het fantastische CURA DOET-event dat wordt gehouden op vrijdag 30 en

zaterdag 31 juli. De bedoeling van deze Projectweek is tweeledig. Enerzijds wordt de sociale cohesie in de wijk gestimuleerd. Anderzijds is de projectweek een manier om invulling te geven aan de jaarlijks terugkerende ‘Projectweek Urbanismo Social’, diealtijd in het teken staat van de ruimtelijke planologie en gebiedsontwikkeling.

Om de Projectweek mogelijk te maken is er een enthousiaste groep supporters aangesloten die de wijk een warm hart toedragen. De MCB, CURA DOET, Van Eps KunnemanVan Doorne, Kooyman en

Stichting Signaal Sosial hebben een financiële bijdrage geleverd. Daarnaast verzorgt restaurant

Amazia de dagelijkse lunches voor het team. MNO Vervat en Bouwbedrijf Willemstad BV zorgen voor

materialen en materieel. Samyama geeft advies op het gebied van wijk voedselbossen, ook wel ‘Hofi di Bario’.

Maandag worden de uitgevoerde projecten overgedragen aan de wijk.

———————————

Voor meer informatie over de projectweek kunt u contact opnemen met Ergün Erkoçu,

wetenschappelijk medewerker UoC, via +5999 516 5600 of ergun.erkocu@uoc.cw.

