KANTIKA DI FELISITASHON ‘PABIEN’

Willemstad 17 sèptèmber 2021

Child First Foundation tin komo meta pa stimulá presensia positivo, aktivo di tatanan di manera ku muchanan por krese komo siudadanonan di mundu eksitoso. Ku esaki CFF ta kontribuí na desaroyo di hende ku ta biba un bida konsiente di su meta, produktivo, felis i signifikante.

Realisá e meta aki ta rekerí pasa den prosesonan ku ta kondusí na konsientisashon di hende tokante (nan) kustumbernan, tradishonnan i formanan di ekspreshon. Den e kuadro aki CFF ta tene un kampaña pa mehorá/remplasá e supuesto kantika pa felisitashon na Papiamentu ‘Salú ku Bolo’.

Teksto di e kantika pa mehorá ta: ‘Salú ku bolo, nos ke. Si no tin, nos ta bai. Rib’un kabai. Pasobra tin, nos ta keda.’ Ora analisá e supuesto kantika di felisitashon aki, hende ta bira konsiente di e echo ku no ta felisitá e persona ku mester felisitá ku e kantika aki. Pió ainda, e persona ku mester felisitá no ta aparesé ni un biaha aden. Un felisitashon di por ehèmpel un hende ku a hasi aña o referensia na su hasimentu di aña ta perdí por kompleto den e kantika aki. P’esei segun CFF e kantika aki no por i no ta permití pa kalifiká komo un kantika ku ta kanta na un selebrashon. Otro ta pues e ‘Happy Birthday to you’ na Ingles, ‘Cumpleaños feliz, te deseamos a ti’ na Spañó’ i e ‘Lang zal je leven’ na e idioma Hulandes. Na Sranan Tongo nan ta kanta ‘A di mi yere yu ferjari, dang mi kon fersteri ju’ (Ora m’a tende ku bo a hasi aña, m’a bin pa felisitá bo).

Señor Christian A. Peterson i señora Maritza Beaujon, a komponé un kantika nobo ku por kanta na tur selebrashon. Komo nan ta hasi un donashon di e derecho di propiedat intelektual di nan komposishon na CFF, ta registrá e komposishon di e ‘Pabien’ nobo na Ofisina di Propiedat Intelektual na interes di e fundashon.

Pa krea akohida pa e kantika di felisitashon nobo na Papiamentu, CFF ta tene un kampaña spesial via internet. CFF lo otorgá un premio di USD 1200 pa e ekspreshon mas impreshonante di e kantika ‘Pabien’ na okashon di selebrashon di su di 12 lustro riba 12 di novèmber benidero. Eksaktamente 12 or p.m. un hurado prestigioso lo anunsiá e partisipante ganadó via medionan sosial.

Pa partisipá na Pabien-Challenge kanta i graba den grupo o so ku instrumento o so na bo mes estilo pa maks 30 secs den e melodía di Happy Birthday e letranan di e kansion: “Pabien”

E teksto di e kantika pa felisitashon na Papiamentu ku ta kanta riba e melodia di e ‘Happy Birthday’ original, ta komo lo siguiente:

“Pabien, riba bo dia.

Nos tei, pa kompartí.

Hopi aña, hopi aña, hopi aña felis!

Bo ta di fiesta, awe.

Nos tei, pa selebrá.

Hopi aña,

Hopi aña, hopi aña felis!”

