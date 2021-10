A tuma medida kontra kachó agresivo  / Maatregelen genomen tegen agressieve hond 

A tuma medida kontra kachó agresivo

Den oranan di mainta riba djárason 13 di òktober un agente polisial a hañ’e obligá di los tiru riba un kachó na momentu ku esaki a atake riba kaya. E kachó a Sali for di den un kura di un kas situá na Kaya Hulanda di kua e kura tabata habri. E kachó tabatin un kadena na su garganta ainda for di kua por konkluí ku e tabata mara i a los. E agente polisial a kana pasa banda di e kura di e kas despues di kua e kachó a sali kore su tras. Na promé instante el a purba spanta e kachó. Esaki no a logra i e kachó a sigui bin riba dje. Pa prevení ku e kachó aki lo a mordé, e agente polisial a hañ’e obligá di tira e kachó aki pa protehá nan mes.

Semanalmente notifikashon tokante kachó agresivo ku ta kana lòs ta drenta. E frekuensia i seriedat di e notifikashon nan ta varia. Ta trata di notifikashon tokante entre otro kachó ku ta morde kabritu i galiña mata ku konsekuensia finansiero pa tenedó di bestia, pero tambe kachó ku ta ataká siklista i shofùr di skuter lokual ta krea situashonnan sumamente peligroso den tráfiko. E kantidat di insidente kaminda en bèrdat kachó ta morde un persona i ku esaki mester di tratamentu médiko, ta oumentando. KPCN ke hala atenshon di doñonan di kachó pa tene kachónan den kurá dor di sòru pa un kurá stabil for di kua e kachónan no por sali i/òf pa mara e kachó. Esaki pa prevení tipo di situashonnan asin’aki. Ta rekomendabel pa sosialisá un kachó. Un kachó mester di edukashon i treinen. Pa esaki tin fasilidatnan presente na Boneiru. Abo komo doño ta responsabel pa e komportashon treinen di bo kachó.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Maatregelen genomen tegen agressieve hond

In de ochtenduren op woensdag 13 oktober was een politieagent genoodzaakt schoten op een hond te lossen toen hij op straat aangevallen werd door de hond. De hond kwam vanaf het erf van een woning aan de Kaya Hulanda waarvan het hek openstond. De hond had nog een ketting om waaruit geconcludeerd kon worden dat hij aan de ketting vast zat en los was gebroken. De politieagent liep langs de woning waarna de hond hem achterna rende. In eerste instantie probeerde hij de hond af te schrikken. Dit was niet gelukt en de hond bleef op hem afkomen waardoor hij genoodzaakt was om in het kader van zelfverdediging, op de hond te schieten om te voorkomen dat hij door deze hond gebeten zou worden.

Er komen wekelijks meldingen binnen over agressieve loslopende honden. De frequentie en ernst van deze meldingen variëren . Het betreft meldingen van onder andere honden die geiten en kippen doodbijten met financiële gevolgen voor de veehouders, maar ook honden die bestuurders van fietsen /scooters aanvallen en hierdoor levensgevaarlijke situaties in het verkeer veroorzaken. Het aantal incidenten waarbij personen daadwerkelijk worden gebeten en zich onder medische behandeling moeten laten stellen neemt toe. Het KPCN wil hondeneigenaars erop attenderen om de honden op het erf te houden door middel van een goede omheining waar de honden niet naar buiten kunnen en/of door het vastmaken van de hond om dit soort situaties te voorkomen. Ook is het raadzaam een hond te socialiseren. Een hond heeft opvoeding en training nodig. Er zijn voorzieningen hiervoor op het eiland aanwezig. U bent als eigenaar verantwoordelijk voor het gedrag en de training van uw hond.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

