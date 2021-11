Rolanda Hellburg-Makaai:

Kolegio Ehekutivo no a presupuestá fondo pa agrikultura pa 2022

Kralendijk – Durante di reunion di Konseho Insular di 2 di novèmber último (reunion di forma opinion), kaminda a trata e presupuesto ku Kolegio Ehekutivo a entregá pa 2022, frakshon di Partido Demokrat a ekspresá su malkontentu pa e echo ku no a presupuestá fondo destiná pa agrikultura, krio di bestia i peska.

Rolanda Hellburg-Makaai ta indiká ku su frakshon a tuma nota ku e medionan finansiero pa e sektor di agrikultura pa aña 2022 a bira menos enbes di mas. Pa e pòst di presupuesto ‘desaroyo di agrikultura na Boneiru inkluyendo abatuar’ a presupuestá pa aña 2021 un montante di $1.1 mion; pa aña 2022 e montante aki ta $0,-. Pa e pòst di presupuesto ‘promoshon di agrikultura, krio di bestia i peska’ a presupuestá pa aña 2021 un montante di $222.000,-; pa aña 2022 a redusí e montante aki na $59.500,-.

Durante di tratamentu di e presupuesto pa aña 2022 Frakshon Demokrat a trese dilanti ku a base di e ordenansa di ‘opcenten vastgoedbelasting Bonaire’, Entidat Públiko Boneiru a generá $750.000,- èkstra na entrada. Den e presupuesto di 2022 por mira tambe ku ta kobra e montante aki. ‘Opcenten vastgoedbelasting Bonaire’ ta un porsentahe fiho (30%) ku Entidat Públiko Boneiru ta kobra riba e montante di ‘vastgoedbelasting’.

For di e montante di $750.000,- èkstra ku Entidat Públiko Boneiru a generá, a reservá $250.000,- pa agrikultura, krio di bestia i peska. E frakshon a puntra e diputado enkargá ku agrikultura, señor James Kroon, dikon no ta mira e montante aki riba e presupuesto di agrikultura pa 2022. Frakshon Demokrat ke mira kon ta bai gasta e $250.000,-.

Ta premirá ku Entidat Públiko Boneiru ta bai kobra $5.5 mion èkstra na impuesto di turismo. Den e kuadro aki frakshon Demokrat a hasi diputado Kroon e pregunta si banda di e montante di $250.000,-, no por kita algu for di e $5.5 mion èkstra pa invertí esaki tambe den agrikultura; pues dikon no ta invertí mas sèn for di otro fondo den agrikultura, krio di bestia i peska pa stimulá esaki?

Tokante e kontenido di e ordenansa di ‘opcenten vastgoedbelasting Bonaire’ Rolanda Hellburg-Makaai ta remarká ku durante di e proseso pa modifiká i ratifiká e ordenansa den Konseho Insular algun aña pasá, Kolegio Ehekutivo a proponé i primintí ku for di e entrada èkstra di ‘opcenten’ nan lo a reservá fondo pa agrikultura. Frakshon Demokrat tambe a indiká ku mester hinka esaki den e ordenansa ariba menshoná. Al final Kolegio Ehekutivo no a bai mas di akuerdo i koalishon a vota pa pasa e ordenansa sin hinka e fondonan pa agrikultura aden.

Rolanda Hellburg-Makaai ta terminá bisando ku su persona i frakshon Demokrat no ta satisfecho ku e presupuesto di 2022 i ku ta di lamentá ku ya esaki a pasa pa e reunion di tuma desishon den Konseho Insular. Na su opinion tin diferente tópiko ku e Gobièrnu aktual no ta haña importante pa invertí aden pa aña 2022.

Het Bestuurscollege heeft geen financiële middelen gereserveerd voor landbouw voor het jaar 2022

Kralendijk – Tijdens de meningsvormende vergadering van de Eilandsraad van 2 november jongstleden, waarbij de ingediende begroting van het Bestuurscollege voor het jaar 2022 is behandeld, heeft de fractie van de Democratische Partij haar ontevredenheid kenbaar gemaakt over het feit dat er geen financiële middelen gereserveerd zijn voor landbouw, veeteelt en visserij.

Rolanda Hellburg-Makaai geeft aan dat haar fractie kennis heeft genomen van het feit dat de financiële middelen voor de landbouwsector voor het jaar 2022 minder zijn geworden in plaats van meer. Voor de begrotingspost ‘landbouw ontwikkeling Bonaire, inclusief slachthuis’ was voor het jaar 2021 een bedrag van $1.1 miljoen begroot; voor het jaar 2022 is dit bedrag $0,-. Voor de begrotingspost ‘bevordering landbouw, veeteelt en visserij’ was voor het jaar 2021 een bedrag van $222.000,- gereserveerd; voor het jaar 2022 is dit bedrag verminderd naar $59.500,-.

Tijdens de begrotingsbehandeling voor het jaar 2022 heeft de Democratische fractie naar voren gebracht dat op basis van de Eilandsverordening opcenten vastgoedbelasting Bonaire, het openbaar lichaam Bonaire een bedrag van $750.000,- aan extra inkomsten heeft gegenereerd. In de begroting van 2022 is ook te zien dat dit bedrag geïnd wordt. Opcenten vastgoedbelasting Bonaire is een vast percentage (30%) dat het openbaar lichaam Bonaire heft op de hoofdsom van de geheven vastgoedbelasting.

Van deze extra inkomsten ($750.000,-), is een bedrag van $250.000,- gereserveerd voor de landbouwsector. De Democratische fractie heeft aan de gedeputeerde belast met landbouw, de heer James Kroon, gevraagd waarom dit bedrag niet te zien is op de begrotingspost van landbouw voor het jaar 2022. De Democratische Partij wil zien waaraan de $250.000,- besteed zal worden.

Het is te voorzien dat vanuit de toeristenbelasting het openbaar lichaam Bonaire $5.5 miljoen extra aan inkomsten zal incasseren. In dit verband heeft de Democratische fractie aan gedeputeerde Kroon gevraagd of naast het bedrag van $250.000,- ook een deel van de $5.5 miljoen kan worden gebruikt om deze te investeren in de landbouw. Met andere woorden: waarom worden andere financiële bronnen niet aangewend om meer te investeren in de bevordering van landbouw, veeteelt en visserij?

Voor wat betreft de inhoud van de Eilandsverordening opcenten vastgoedbelasting Bonaire, merkt Rolanda Hellburg-Makaai op dat tijdens het proces tot wijziging en bekrachtiging van de eilandsverordening in de Eilandsraad een aantal jaren geleden, het Bestuurscollege voorgesteld en beloofd had dat van de extra inkomsten, afkomstig van de ‘opcenten’, financiële middelen voor de landbouw gereserveerd worden. De Democratische fractie heeft destijds ook aangegeven dat dit opgenomen moet worden in de bovengenoemde eilandsverordening. Uiteindelijk is het Bestuurscollege niet meer hiermee akkoord gegaan, waarna de coalitie gestemd heeft om de eilandsverordening te bekrachtigen zonder de middelen voor landbouw hierin op te nemen.

Tot slot geeft Rolanda Hellburg-Makaai te kennen dat zij en de fractie van de Democratische Partij niet tevreden zijn met de begroting van 2022 en dat het te betreuren is dat deze al verzonden is naar de besluitvormende vergadering in de Eilandsraad. Zij is van mening dat er verschillende onderwerpen zijn die de huidige regering niet belangrijk vindt om erin te investeren voor het jaar 2022.

