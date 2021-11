Studenten Thuis met Kerst met TUI

Willemstad/Rijswijk, 11 november 2021

Thuis met Kerst met TUI

Er zijn mensen die de kerstdagen het liefst in vakantiesferen doorbrengen ver weg van huis. Maar er zijn ook mensen die niets liever willen dan thuis zijn bij familie met Kerstmis. De studenten van Aruba, Bonaire en Curaçao behoren zeker tot die laatste groep.

Veel mensen willen reizen tussen Nederland en de ABC-eilanden in het korte tijdsbestek van de kerstvakantie. Marktwerking zorgt ervoor dat bij meer vraag dan aanbod de prijzen kunnen oplopen, net zo goed als ze dalen in een periode dat er minder vraag is. Dit betekent ook dat het voor sommige studenten lastig is naar hun ouders te reizen in deze periode. Na een gesprek met de Gevolmachtigde minister van Curaçao Carlson Manuel in Nederland onlangs, beloofde General Manager TUI Nederland Arjan Kers, om te kijken of er tóch een mogelijkheid was om deze studenten tegemoet te komen.

Dat resulteerde in een speciale TUI Kerst-actie met studentenkorting:

Op vertoon van een geldige studentenkaart of een toelatingsbevestiging van een opleiding, kunnen studenten 30% korting krijgen op tickets, reizend in de periode 15 december 2021 tot en met 15 januari 2022. Boekingen kunnen vanaf maandag 15 november gemaakt worden, uitsluitend op specifieke locaties; de TUI reisbureaus op Curaçao en Aruba en de hiervoor geselecteerde TUI reisbureaus in 7 grote steden in Nederland. De korting wordt direct bij boeking verwerkt. Kijk voor de actie-voorwaarden op de website TUI.cw of zoek ‘Studentenkorting ABC-eilanden’ op de website van TUI.nl ( https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden) . De actie geldt zo lang er stoelen beschikbaar zijn op de vluchten in deze periode. Overigens zijn in de periode rondóm de kerstvakantie hele interessante tarieven gepubliceerd om heen en weer te vliegen.

Arjan Kers, GM TUI Nederland: “De bestemmingen Curaçao, Aruba en Bonaire, én hun inwoners, zijn heel belangrijk voor ons. De oproep van de Gevolmachtigde minister heeft zeker gehoor gevonden. Wij voelen ons enorm verbonden met de eilanden, waar we binnenkort ons grote nieuwe kantoor officieel zullen openen. Hier bieden we werkgelegenheid aan ruim 100 mensen.”

