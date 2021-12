Curaçaos Beach Tennis selectie in Brazilië voor Pan-Amerikaans Kampioenschap 2021

CAIOBÁ – Van 16 tot en met 19 december heeft Curaçao meegedaan aan het Pan-Amerikaanse Beach Tennis Kampioenschap 2021.

Het ITF Beach Tennis Pan-Amerikaanse Kampioenschap is een van de grootste Beach Tennis paradepaardjes van de International Tennis Federation (ITF). Jaarlijks strijden landen uit de Pan-Amerikaanse regio om de titel. Dit jaar hebben Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Paraguay, Puerto Rico en ook Curaçao meegedaan.

Curaçao heeft in 2021 voor de derde keer deelgenomen aan deze regionale kampioenschappen. Dit keer heeft de Curaçaose Tennis Bond (TCF) de volgende spelers geselecteerd: Chris de Geus, Michiel Noordhoek, Janice Tjon Sien Kie en Dénie Wolf. Chris en Dénie waren debutanten voor de kampioenschappen. De Curaçaose selectie heeft deelgenomen aan het damesdubbel, het herendubbel en het gemengd dubbelspel.

2021 is het eerste jaar waarin de gehele Curaçaose selectie tot de kwartfinale is gekomen in het gemengd dubbelspel. Beide mix teams hebben in de kwartfinale gestreden tegen Brazilië, de huidige wereldkampioen. Daarnaast heeft Curaçao de ‘consolation draw’ bij het heren dubbelspel gewonnen. Chris de Geus en Michiel Noordhoek hebben in de finale van het eerste team van Chili gewonnen. Dit team staat in de top 100 van de wereld en behoorde twee maanden geleden bij de World Team Cup in Rio de Janeiro nog tot de beste acht teams van de wereld. Bij dat toernooi eindigde de Curaçaose afvaardiging overigens in de top 16.

“Ook dit keer was het weer een eer om Curaçao te mogen vertegenwoordigen op een internationaal sportevenement. We zijn trots op onze prestaties en hebben extra motivatie gekregen om te trainen voor internationale competities, zodat we ons kunnen kwalificeren voor de World Cup en de Pan-Amerikaanse spelen in 2022. Als team willen we onze dankbaarheid uitspreken naar de sponsoren die onze deelname mede mogelijk hebben gemaakt: HBN Law & Tax, Trustmoore, Driblle, en natuurlijk de Curaçaose Tennis Bond”, aldus teamcaptain Janice Tjon Sien Kie.

Janice en Dénie hebben dankzij BearingPoint, Cabana Beach en Origin ook deze maand kunnen deelnemen aan andere (ITF) toernooien in Brazilië.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype