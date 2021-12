Gobièrnu di Boneiru

Importante: Si bo tin keho keda kas, no bai traha i yama 0800 – 0800.

Tin 103 kaso aktivo di Covid-19 na Boneiru 28 di desèmber 2021. Di e 80 resultadonan di tèst ku a drenta, 16 a resultá di ta positivo. 4 di e kasonan nobo ta bishitante di Boneiru. Tin 5 persona di Boneiru den hospital ku Covid-19. 24 persona a rekuperá di Covid-19.

Pa mas informashon tokante biahe, paisnan di riesgo i reglanan aktual: http://www.boneirukrisis.com.

Ta importante pa ora bo tin keho bai tèst. Importante ta pa keda warda den karentena. No sali pa bo no kontagiá otro persona. Keda kas pa no kontagiá otro persona pafó. Pa baha e sifra di kontagio ta importante pa mantené e reglanan di higiena. Tene 1,5 meter distansia i laba man ku awa i habon pa evitá kontagio ku e vírùs di corona.

Bo tin keintura, doló di garganta òf kualke otro síntoma relatá na Covid-19? Keda bo kas i yama 0800-0800. Mantené e instrukshonnan di higiena. Kome salú, drumi sufisiente i move regular pa hisa bo resistensia. Kuida bo mes i esnan rònt di bo.

