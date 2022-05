VNW – Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad Mauritsz de Kort instalá komo presidente nobo di Korte Komun

Mauritsz de Kort geïnstalleerd als nieuwe Hofpresident

Mauritsz de Kort werd op 25 mei 2022 officieel geïnstalleerd als de nieuwe president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Zijn benoeming was formeel reeds ingegaan per 1 januari jl.

De installatie vond plaats in een speciaal ingerichte zaal van het Renaissance hotel, in aanwezigheid van het voltallige Hof en veel genodigden, waaronder de Gouverneurs van Curaçao en Aruba, de minister-president van Curaçao, de voorzitters van de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en de Vertegenwoordiger van Nederland. Bij de aanwezigen voorts de presidenten van de Hoge Raad, het College Beroep voor het Bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep, de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Nederlandse rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Kortom, waarmee recht werd gedaan aan deze voor de rechtstaat belangrijke gebeurtenis.

Uiterst hartelijke woorden werden gesproken door de voormalige president van het Hof, Eunice Saleh, de Procureur-Generaal van Aruba, Bote ter Stege, de Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius, Ton Maan, alsmede Deken van de Orde van Advocaten van Aruba, Dirk Ormel.

In de toespraken werd op verschillende wijzen de verwevenheid geschetst van mr De Kort met de eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk en met Nederland. In zijn afsluitende speech bedankte de nieuwe Hofpresident onder meer voor de vele mooie woorden en ontvouwde hij zijn visie op de rol en taken van het Hof en het belang van de rechtspraak. De Vertegenwoordiging dankt het Hof voor de gelegenheid deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen en wenst de nieuwe president van het Hof alle wijsheid en succes toe bij zijn belangrijke taak.