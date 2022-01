Daisy Coffie: Relato di trabounan di Frakshon Coffie den e di kuater kuartal di 2021.

Relato di trabounan di Frakshon Coffie den e di kuater kuartal di 2021.

Kontakto ku pueblo

Daisy Coffie no ta kere ku e por kumpli ku su tareanan di representante di pueblo sintá tras di un lèsenar den su ofisina. Al kontrario! Daisy Coffie ta duna gran balor na kontakto direkto ku abitantenan di Boneiru pa tende for di nan mes boka kiko ta nan deseonan i e problemanan i difikultatnan ku nan ta konfrontá diariamente. Un habitante por ta kana ku un idea, un inisiativa hopi kreativo ku por ta di gran importansia pa desaroyo di su bario i asta pa Boneiru kompleto. Loke e mester ta nèt un empuhe èkstra di gobièrnu di su isla, ku ta rekonosé ku idea di e siudadano akí ta kuadra ku maneho general di gobièrnu. Akinan ta kaminda ku e representante di pueblo por traha e brùg pa e idea akí yega serka e instansianan enbolbí. Netamente esaki konsehal Daisy Coffie ke logra ku su atendementu personal ku siudadanonan, loke a tuma lugá 53 biaha den e último kuartal di 2021 i tambe ku su bishitanan di trabou. Den e periodo akí Daisy Coffie a bishitá: Plenchi di Trabou, Kunuku Punta Gardon, SGB departamento di PRO (enseñansa práktiko), Museo Terramar, Bonaire Holding Maatschappij i

Sentro Médiko Rincon.

Maneho di gobièrnu

Un otro parti di trabou di un representante di pueblo ta kontrolá funshonamentu di gobièrnu. Esaki un konsehal ta hasi pa medio di pregunta durante reunion di Konseho Insular i pregunta por eskrito dirigí na (miembronan di) Kolegio Ehekutivo. Den e di kuater kuartal di 2021 konsehal Daisy Coffie a tene disertashon i hasi pregunta oral tokante Bonlab, ordenansa di awa shushi, desishon di toleransia relashoná ku Chogogo Resort, Covid-19 i Tienda pa Konsumidó. Pregunta por eskrito konsehal Daisy Coffie a hasi tokante falta di informashon pa Konseho Insular por funshoná, kosto di hasi negoshi na Boneiru i forsa di ehekushon di aparato públiko.

Reunion

Durante e di kuater kuartal di aña 2021 Daisy Coffie a asistí na 61 reunion repartí den reunion di presidio (3x), reunion di Komishon Fiho (22x), reunion di Konseho Insular di forma opinion (4x) i reunion di Konseho Insular di tuma desishon (7x). Ku gruponan informal konsehal Daisy Coffie a reuní 21 biaha. Banda di esei tabatin tambe 3 reunion di índole general i ku Komishon di Supervishon Finansiero (Cft) Daisy Coffie a reuní 1 biaha.

Kontakto ku prensa

Den e periodo akí Frakshon Coffie a emití 5 komunikado na papiamentu i hulandes i i 16 biaha konsehal Daisy Coffie a duna entrevista na medionan di komunikashon. 35 biaha a sali publikashon riba medionan sosial.

– – –

Verslag werkzaamheden Fractie Coffie vierde kwartaal 2021.

Contact met inwoners

Daisy Coffie gelooft niet dat zij haar taken als volksvertegenwoordiger kan uitvoeren vanuit een stoel achter een bureau in haar kantoor. Integendeel! Daisy Coffie hecht grote waarde aan het directe contact met inwoners van Bonaire om uit hun eigen mond te horen wat hun wensen zijn en wat de knelpunten zijn die zij dagelijks tegenkomen. Een inwoner kan met een heel creatief idee c.q. initiatief rondlopen dat van groot belang kan zijn voor de ontwikkeling van zijn/haar wijk en zelfs voor heel Bonaire. Wat die persoon nodig heeft is net die extra push vanuit een eilandbestuur dat erkent dat het idee van deze inwoner past in het beleid van het bestuur. Dat is waar de volksvertegenwoordiger kan fungeren als bruggenbouwer om dat idee onder de aandacht te brengen van de betrokken instanties. Dat is juist wat raadslid Daisy Coffie wil bereiken met haar persoonlijke benadering van inwoners, wat in het laatste kwartaal van 2021 53 keer heeft plaatsgevonden, en ook met haar werkbezoeken. In de afgelopen periode heeft Daisy Coffie werkbezoeken afgelegd bij Plenchi di Trabou, Kunuku Punta Gardon, SGB afdeling PRO, Terramar Museum, Bonaire Holding Maatschappij en Medisch Centrum Rincon.

Beleid eilandbestuur

Een ander onderdeel van het werk van een volksvertegenwoordiger bestaat uit het controleren van het functioneren van het eilandbestuur. Dit doet een raadslid door middel van het stellen van vragen tijdens een eilandsraadvergadering en schriftelijke vragen gericht aan (leden van) het Bestuurscollege. In het vierde kwartaal van 2021 heeft raadslid Daisy Coffie toespraken gehouden en mondelinge vragen gesteld over Bonlab, de afvalwaterverordening, de gedoogbeschikking m.b.t Chogogo Resort en consumentenorganisatie ‘Tienda di Konsumidó’. Schriftelijke vragen heeft raadslid Daisy Coffie gesteld over het gebrek aan informatie voor de eilandsraad om fatsoenlijk te kunnen functioneren, de kosten van het zakendoen en de uitvoeringskracht van het ambtelijk apparaat.

Vergaderingen

In het vierde kwartaal van 2021 heeft Daisy Coffie 61 vergaderingen bijgewoond, onderverdeeld in Presidiumvergaderingen (3x), Vaste Commissievergaderingen (22x), meningsvormende eilandsraadvergaderingen (4x) en besluitvormende eilandsraadvergaderingen (7x). Met informele groepen heeft raadslid Daisy Coffie 21 keer vergaderd. Daarnaast waren er nog 3 vergaderingen met een algemeen karakter en met de Cft heeft raadslid Daisy Coffie 1 keer vergaderd.

Contacten met de pers

In deze periode heeft Fractie Coffie vijf persberichten doen uitkomen in het Papiamentu en Nederlands en 16 keer heeft raadslid Daisy Coffie een interview gegeven aan de nieuwsmedia. 35 keer verschenen publicaties in de sociale media.