No tin espasio pa Kuido Intensivo Regular na CMC. Ta kanselá vários operashon elektivo pa motibu di kapasidat

Willemstad, 5 di yanüari, 2022 – CMC ta obligá na kanselá vários operashonnan elektivo pa por sigui duna kuido responsabel ku e kantidat di personal disponibel. Entrante awe departamentu di planifikashon ta tumando kontakto ku tur pashènt konserní pa kanselashon di operashon. Departamentu di Kuido Intensivo na CMC ta yegando su kapasidat, preshon ta sigui oumentá riba personal di Emergensia i otro áreanan, i un mas departamentu di kuido regular mester a konvertí parsialmente den un departamentu di COVID-19. Miéntras ku e kantidat di pashèntnan ku COVID-19 ta oumentá, e kantidat di koleganan infektá tambe ta sigui krese yegando mas ku 100 den isolashon i vários mas den karentena pa motibu di kontakto serkano ku personanan infektá.

Na e momentunan aki tin 31 pashènt hospitalisá pa motibu di COVID-19, di kual 7 ta den departamentu di kuido intensivo. Ounke Kuido Intensivo por akapará 16 kama (8 pa “High Care,” 8 pa “Medium Care”), e kapasidat máksimo aktualmente pa e personal disponibel por duna kuido responsabel ta 10 pashènt. Pa loke ta trata Kuido Intensivo pa pashènt ku no tin COVID-19, no tin kapasidat pa atendé ku tur pashènt. CMC ta en espera pa 12 médiko i enfermero di AMI ku lo bin reforsá CMC den e próksimo siman.

Hopi faktor ku ta hunga un ròl den e preshon riba Hòspital. Ademas di e puntonan ya menshoná, departamentu di Emergensia ta konfrontá ku hopi pashènt ku no mester di asistensia di Emergensia pero tòg ta akudí ku síntomanan di COVID-19. CMC ta supliká pa tuma kontakto ku dòkter di kas i no bin emergensia si esaki no ta nesesario. Si bo dòkter di kas referí bo na Emergensia, drenta SOLAMENTE na e entrada di Emergensia na e banda di Colon.

Pa último desaroyonan di CMC, sigui página di Facebook di Curaçao Medical Center.