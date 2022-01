Minister Dangui Oduber

A duna un update di henter e situacion di COVID-19 na Aruba den conferencia di prensa

ORANJESTAD – Diaranson Minister di Turismo y Salud Publico Sr. Dangui Oduber tabata den un conferencia di prensa caminda e la duna un actualisacion di henter e situacion di COVID-19 na Aruba. E mandatario a papia di e cantidadnan di caso cu tin, e cifranan di e hospitalisacion actual y e capasidad cu tin den cuido intensivo y e personal cu tin na nos hospital, a base di tur e puntonan aki e mandatario ta tuma e desicionnan mas responsabel posibel, teniendo cuenta entre e balansa cu tin entre salud y e economia semper segun e Minister Oduber.

Minister Oduber a señala cu apesar cu Aruba tin mas di 3 mil caso active tog e situacion na hospital ta bou di control. Tin un aumento si di e cantidad di admicion na hospital e ultimo dianan, pero si compara esaki cu tempo di e variante di Delta y esun actual di Omicron e admicionnan den hospital ta bay hopi mas slow. Minister Oduber a indica tambe cu segun estudio haci a conclui cu e variante omicron ta mucho mas contagioso cu e demas variantenan pero tambe e ta mustra di ta menos peligroso. Esaki ta duna nos un perspectiva mucho mas positivo pa locual ta e ola number 5 cu Aruba ta pasando aden, asina e mandatario a trece dilanti.

Booster Shot

Minister Oduber a papia tambe tocante e programa cu tin pa locual ta e “booster shot”, esaki ya caba a cuminsa desde 26 di november pa esnan riba e edad di 60 aña y asina pocopoco a bin ta bahando e edad pa e “booster shot”. Actualmente tur persona cu ta riba e edad di 40 aña por haci uzo di e oportunidad pa tuma e “booster shot” por medio di un “walk in” di 8 or di mainta pa 3 or di atardi na Centro Libertador Betico Croes na Santa Cruz. Tambe Minister Oduber a duna di conoce cu entrante otro siman lo bay adapta e orario di 8 or di mainta te cu 8 or di anochi.

Bus di Booster Shot

Tambe ta bay tin un bus cu ta administra vacuna un por medio di 300 pa 400 vacuna pa dia. E idea ta pa e bus bay drenta diferente bario cuminsando na San Nicolas dialuna otro siman. Actualmente tin mas di 14300 persona cu a tuma e “booster shot”, e idea ta pa stimula mas y mas hende pa tuma e “booster shot”. E mandatario ta recomenda pa tur hende tuma esaki pasobra simplemente e vacuna a duna e resultado cu gobierno tabata busca den e comunidad. Esaki por wordo prueba cu e datosnan cu hospital ta comparti cu gobierno segun e mandatario.

Expresion di director di HOH

Minster Dangui Oduber ta condena e expresion haci pa e director di HOH caminda e la bisa den un entrevista na un vespertino cu e vacuna no ta dunando e resultado y efectividad cu nos tabata buscando. Minister Oduber no ta comparti e pensamento aki y a expresa cu e no ta corecto pa un director di un hospital ta expresa su mes di e forma aki. E Minister a sigui bisa cu e director ta contradiciendo su mesun datos y estadisticanan cu e ta comparti cu Ministerio di Salud Publico!

Minister no por compronde con e director por bisa cu e vauna no ta duna resultado siendo cu na momento cu e hospital tabata na su “peak” cu 116 persona interna pa COVID-19, 82% di esnan internae momento ey no tabata vacuna. Esaki ta un prueba con e vacuna a yuda nos preveni cu hendenan a bira mas malo of te hasta fayese, na e momento ey na Aruba no tabata tin cama mas y mester a manda 35 pashent na Colombia. E mandatario a bisa cu ta netamente e vacuna ta esun cu a yuda Aruba surpasa e momentonan dificl e tempo ey. E mandatario a expresa cu pa su persona ta lamenta e expresion haci y e la expresa esaki tambe na e director di HOH!

Minister a menciona cu e la ricibi un carta di e “Outbreak Management Team” (OMT)cu ta consisti di diferente profesional, mediconan den diferente expertisio. Nan ta e grupo u ta conseha e “Gele Kluster “ kiko ta e medidanan cu mester wordo tuma, saliendo di e punto di bista medico, nan ta esnan cu ta conseha gobierno pa cu e campaña di vacunacion. Tur e expertonan aki di OMT a firma un carta caminda nan ta condena e expresion haci door di e director di HOH. Tambe OMT ta contradici e ponencia nan di e director HOH caminda nan ta stimula, conseha y recomenda tur hende pa tuma e vacuna y tambe e “booster shot”. E mandatario a expresa cu na momento ful bo staff di hospital ta firma un carta y contradici bo ponencia bo mester reconoce cu e la comete un eror y mester coregi su expresionnan haci cu a crea un conmocion innecesario den nos comunidad!

Situacion di ICU

Minister Dangui Oduber a dirigi su mes na comunidad bisando cu Aruba ta pasando den su di 5 ola di COVID-19, e posibilidad ta cu nos por sigui haya diferente otro variante. Aruba mester simplemente siña biba cu e virus paso porta e no ta bay stop di existi. E por ta asina cu di un pandemia e ta bira un epidemia, Departamento di Salud Publico ta bay cuminsa prepara un plan di con Aruba lo mester bay cuminsa prepara sum es di con pa bay biba mas liber, biba sin restriccion y sin medida. Minister Oduber ta kere cu nos por sigui pa dilanti y hiba un bida liber. Gobierno ta pensando pa amplia e capasidad di su ICU pa no tin mas cama y personal disponibel. Esaki sigur lo bay costa placa pero na e momento aki door di e Test center di COVID-19 HOH a genera hopi entrada y esaki lo bay wordo inverti bek pa amplia e capasidad di e ICU na HOH y e departamento di COVID-19.

