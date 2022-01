Mr. Maroeska Scholte vicepresident van het Hof

WILLEMSTAD – Mr. Maroeska W. Scholte, lid van het Gemeenschappelijk Hof van

Justitie, is in december 2021 door de Hofvergadering bij meerderheid gekozen en

aanbevolen om de vacante functie van vicepresident te vervullen.

Met de vervulling van de functie maakt zij deel uit van het bestuur van het Hof en zal zij

de vestigingen Curacao en Bonaire in haar portefeuille hebben.

In afwachting van haar officiële benoeming tot vicepresident per Koninklijk Besluit, is mr.

Scholte met ingang van 1 januari 2022 door het bestuur alvast aangewezen als

waarnemend vicepresident.

Mr. Maroeska W. Scholte volgt Mr. Mauritsz de Kort op.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype