Kustwacht Caribisch Gebied Gisteren kwam bij het Rescue and Coordination Center van de Kustwacht Caribisch gebied een melding binnen van de Centrale Politiepost op Bonaire.

De Kustwacht stuurde na de melding van de politie direct de kustwachthelikopter naar Bonaire voor een zoekactie. De bemanning van de helikopter heeft gedurende de zoektocht de boot met de mannen niet op zee waargenomen. Het patrouillevliegtuig van de Kustwacht nam in de ochtenduren de zoekactie van de helikopter over en kamde het hele gebied af. In de middaguren kreeg de bemanning van de Dash de boot eindelijk in zicht nabij noordoost Bonaire. Het RCC heeft direct na het vinden van de boot met de vissers zowel de helikopter als een Metal Shark patrouilleboot naar de locatie gedirigeerd om polshoogte te nemen. Bij aankomst bleek dat de vissers met motorpech kampten en op zee aan het drijven waren. Beide mannen waren in goede staat van gezondheid en mankeerden niks. De helikopter bemanning voorzag de mannen van drinkwater en bleef in de buurt van het vaartuig tot de patrouilleboot arriveerde. Bij aankomst van de Metal Shark bij de boot werd deze op sleeptouw genomen en veilig naar Bonaire gesleept.