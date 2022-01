Notisia di polis di djaluna 17 di yanüari te ku djárason 19 di yanüari 2022 / Politieberichten van maandag 17 januari tot en met woensdag 19 januari 2022

Notisia di polis di djaluna 17 di yanüari te ku djárason 19 di yanüari 2022

Outo ta dal den palu

Riba djárason 19 di yanüari un aksidente ku un outo a tuma lugá riba Kaminda Karpata. Un outo a kore dal den un palu. Shofùr di e outo a deklará ku el a haña un ‘black-out’ dor di kua el a bai dal den e palu. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko.

Ta rùime òp outo bieu

Riba djaluna 17 di yanüari a pone steker riba un total di 4 i outo bieu na Kaya Teresa Ilario pa asina Selibon por kita nan for di e sitio.

KPCN, e departamento di Supervishon i Mantenshon di Entidat Públiko Boneiru i Selibon ta traha huntu pa rùime òp outo bieu riba e isla. Den kaso ku e outo bieu ta pertenesé na un persona, ta bai den kombersashon ku e doño pa kita e outo bieu for di e sitio. E ora ei e doño tin ku firma un deklarashon den kua e ta duna pèrmit pa Selibon kita e outo bieu. Na momento ku un persona nenga òf no ta koperá pa kita e outo bieu for di e sitio, e tin chèns di haña un but.

Boto di piskadó pèrdí hañá bèk

Riba djaluna 17 di yanüari, den oranan lat di anochi, sentral di polis a risibí notifikashon ku tin un boto di piskadó pèrdí riba laman. E boto yamá ‘My Own Business’ tabatin dos hòmber na bordo ku a sali pa bai piska for di djadumingu, 16 di yanüari, alrededor di 3 or di atardi i no a regresá. KPCN i Wardakosta mesora a inisiá un búskeda. Tambe KPCN a hasi un apelashon na un i tur ku por a tende di e hòmbernan aki òf ku por a mira e boto, pa tuma kontakto ku polis.

Riba djamars 18 di yanüari a señalá e boto i alrededor di 10.30 or di anochi Wardakosta a trese boto kantu. E hòmbernan a haña nan ku problema ku motor i p’esei a keda drif sin rumbo riba laman.

Danki na reakshon rápido di tantu KPCN, Wardakosta komo Duana, a logra trese e hòmbernan aki bek sano i salvo. Un danki tambe ta bai na kada unu ku a yuda den e búskeda aki.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 17 januari tot en met woensdag 19 januari 2022

Auto rijd tegen boom aan

Op woensdag 19 januari vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaminda Karpata. Een auto reed tegen een boom aan. De bestuurder verklaarde dat hij een black-out had gekregen en als gevolg hiervan tegen de boom aanreed. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Verwijderen autowrakken

Op maandag 17 januari zijn er in totaal 4 autowrakken op de Kaya Teresa Ilario van een sticker voorzien zodat Selibon de auto’s kan verwijderen.

KPCN, de directie Toezicht en Handhaving van het OLB en Selibon werken samen om autowrakken op het eiland op te ruimen. Indien de autowrakken van iemand zijn dan zal het verwijderen van de autowrakken met de eigenaar worden overlegd. De eigenaar dient dan een verklaring te tekenen waarin toestemming wordt gegeven om de autowrakken te laten verwijderen door Selibon. Wanneer iemand weigert of niet meewerkt met het verwijderen kan mogelijk een boete uitgedeeld worden.

Vermiste vissersboot gevonden

Op maandag 17 januari kreeg de politiecentrale laat in de avond melding over een vermiste boot op zee. Op de boot, genaamd My Own Business, waren twee mannen aan boord die sinds zondag, 16 januari omstreeks 15:00 uur zijn gaan vissen en niet waren teruggekeerd. KPCN en de Kustwacht startte direct een zoektocht. Ook had KPCN een verzoek gedaan aan een ieder die van deze mannen iets heeft gehoord of die de boot hebben gezien om contact op te nemen met de politie.

Op dinsdag 18 januari werd de boot gesignaleerd en omstreeks 22:30 uur was de boot aan wal gebracht door de Kustwacht. De mannen hadden problemen met de motor en dreven daardoor stuurloos op zee.

Met dank aan de snelle reactie van zowel KPCN, de Kustwacht en de Douane is het gelukt om deze mannen gezond en wel weer aan wal te brengen. Ook dank aan een ieder die heeft meegeholpen metdeze zoektocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

