Gobierno di Korsou atrabes de medionan di komunikashon a tuma nota ku CBCS a prosedé ku benta di parti di su reserva di oro.

De regering van Curaçao heeft via de media vernomen dat de CBCS over is gegaan tot verkoop van een gedeelte van haar goudvoorraad. De regering van Curaçao wijst erop dat de CBCS verantwoordelijk is voor het beleggingsbeleid van de CBCS en bevoegd is om over te gaan tot een transactie als de onderhavige. Echter, de regering van Curaçao heeft reeds in een eerder stadium aan de CBCS kenbaar gemaakt van mening te zijn dat het op dit moment (met oplopende schuldquotes in beide landen van de monetaire unie en de verwachte verliezen van de CBCS) aan de orde stellen van de verkoop van goud risico’s inhoudt voor het vertrouwen van de buitenwereld in de financiële sector van de beide landen in het algemeen en in de CBCS in het bijzonder.