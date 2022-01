A GOOD HUNTER NEVER CHASE, HE ALWAYS WAITS FOR THE RIGHT MOMENT (e bon yagdó nunka no ta yag, semper e ta warda riba e momentu apropiá)

Insultá i falta rèspèt pa un Lider i alabes bo Promé Minister di bo pais den e kaso aki sr. Gilmar Pisas ta Grave, prinsipalmente ora esaki ta bin for di un supuesto lider manera un sr. Elvis de Andrade i otronan ku ta hasi nan mes kulpabel na tipo di aktuashonnan denigrante asin’aki. Ta hendenan ku alomenos mester sa mihó i ta nèt nan ta duna tipo di ehèmpel asin’aki na hóbennan, ta kon mester aserka mandatarionan di nos komunidat. Ta hendenan ku ke, òf ta yama nan mes hendenan/lider sivilisá ku ta buska atenshon públiko pa sasia nan set polítiko solamente i ku e úniko meta pa difamá Promé Minister di Kòrsou. Pa kolmo tur nan ponensianan i nan publikashonnan no ta kuadra ku ni e realidat tampoko e bèrdat.

A Bira un kustumber ku tur e insultonan i faltamentu di rèspèt e individuonan aki ta kore hasi tipo di akto asin’aki den forma di tira pieda i skonde man pa despues na kore skonde tras di un di e medionan di komunikashon ku yama Face-Book kaminda na nan antoho nan por publiká tur nan pantominanan.

Pero mas grave ainda ta ora ku nos tin instanshanan manera Ministerio Públiko (OM) ku lei den nan man ku tin ku kontrolá, protehá, aktua i koregí e tipo di infrakshonnan kometé dor di e individuonan ku pa kolmo ta konosí pa nan, ta keda ketu i laga tipo di publikashonnan denigrante asin’aki, keda biba nan bida miéntras tantu nos komunidat si ta sigui degenerá pasobra a bira komo sifuera ta di e forma aki nos mester adresá nos Promé Minister

MFK ta pone bon kla na konosementu di tur hende ku bou di ningun forma nos no a akseptá Insulto, faltamentu di rèspèt ni tampoko menasa pa ku nos Promé Minister i nos ta bolbe hasi un súplika na e instanshanan konserní Manera OM pa tuma akshon i koregí faltamentu di lei pa ku Promé Minister Gilmar Pisas.

Atentamente,

Amerigó C.M. Thodé

Lider di Frakshon MFK

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype