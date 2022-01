Kamervoorzitter bij Nationale Holocaust Herdenking

Bij de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking op zondag 30 januari 2022 in het Wertheimpark in Amsterdam heeft Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp een toespraak gehouden. “Nooit meer Auschwitz is geen bezweringsformule. Het is een appél.”

De plechtigheid bij het Spiegelmonument ´Nooit meer Auschwitz´ was vanwege de coronamaatregelen besloten. De traditionele stille tocht ontbrak. Naast Kamervoorzitter Bergkamp spraken voorzitter Jacques Grishaver van het Nederlands Auschwitz Comité, Holocaust-overlevende Zoni Weisz, de jonge Benyamin Heller, leerlingen van de Joodse basisschool Rosj Pina en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. Na de toespraken werden verschillende kransen gelegd, waaronder een krans namens de Staten-Generaal. U vindt hier meer informatie over de jaarlijkse herdenking.

Eenheid bewaren

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp: “Kijken door de ogen van de overlevenden betekent dat wij verantwoordelijkheid moeten nemen. De verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Ervoor te zorgen dat jouw vrijheid nooit ten koste van een ander gaat. Altijd bewust zijn wat haat kan aanrichten. De eenheid bewaren. Ook, juist in het parlement. Het hart van onze democratie.”

“Ik ben ooit maatschappelijk en politiek actief geworden om discriminatie, racisme en homohaat tegen te gaan. Gedreven door de hoop dat je in de politiek gezamenlijk aan een betere wereld kunt werken. Nooit voel ik die verantwoordelijkheid sterker dan op dagen als deze.”

Lees de volledige toespraak van Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

