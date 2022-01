Notisia di polis di djabièrnè 28 di yanüari te ku djaluna 31 di yanüari 2022/Politieberichten van vrijdag 28 januari tot en met maandag 31 januari 2022

Notisia di polis di djabièrnè 28 di yanüari te ku djaluna 31 di yanüari 2022

Ladronisia

Riba djaluna 31 di yanüari a drenta keho di ladronisia di un spiker ‘wireless’ di marka LG, un telefòn di marka Samsung i un kámara di seguridat di marka Wyze. A laga e artíkulonan un ratu sin supervishon bou di afdak di un negoshi situá na Kaya Neerlandia. Na momentu ku e doño a kita for einan un ratu entre 2 or i 2:20 or di mardugá, deskonosínan a bai ku e artíkulonan. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa maltrato

Alrededor di 8.25 or di anochi riba djadumingu 30 di yanüari, un aksidente entre dos outo a tuma lugá riba Kaya Papa Cornes. E shofùr ku a okashoná e aksidente tabata fuma. E otro partido a manda e outo ku a okashoná e aksidente ku bòter di serbes i a destruí e bentana di shofùr i a mèrdia e shofùr tambe. Despues di esaki esun ku a tira e bòter di serbes a kore bai. A detené un hòmber di inisial F.F.R. di 56 aña di edat en konekshon ku maltrato ku un arma.

Polis ta mantené órden públiko den sentro di siudat

Den oranan trempan di anochi riba djadumingu 30 di yanüari, kuminsando for di alrededor di 7.45 or, a tene un akshon na Kaya Grandi i Kaya Kòrsou. Esaki pa motibu di aglomerashon di bròmer i outo ku tabata tumando lugá riba e kayanan menshoná.

Durante di e akshon a kontrolá vários vehíkulo riba dokumentunan bálido. A konfiská un bròmer i un skuter komo ku e shofùrnan no por a mustra un reibeweis ni papel di seguro bálido. Nan por buska nan vehíkulo na warda ku prueba bálido di e dokumentunan menshoná. A tou un outo ku tabata stashoná riba asera hiba warda.

Despues ku a mantené órden riba Kaya Grandi i Kaya Kòrsou a sera vários kaya pa minimalisá tráfiko den sentro di siudat. Algu mas lat na momentu ku kasi no tabatin tráfiko mas den Centrumgebied, shofùr di un ‘raptor’ a bin pone fever i a trata na kore bai, loke no a logra. A konfiská e ‘raptor’. Alrededor 10 or di anochi a habri tur kaya bek pa tráfiko por a tuma lugá.

A bai ku outo mal stashoná warda

Riba djasabra 29 di yanüari un patruya a bai duna asistensia na un kaso di fever na Kaya L.D. Gerharts kaminda tabatin embolbimentu di outonan mal stashoná tambe. Na e sitio a duna shofùr di un outo ku tabata stashoná riba asera, chèns pa por kita e outo. Algu mas despues a topa ku e outo stashoná atrobe riba asera. Esaki a kondusí na un kòntròl durante kua a konstatá ku e shofùr no tabatin ni reibeweis ni seguro bálido. A hiba e outo warda te ora e doño bin mustra su dokumentunan bálido.

Detenshon pa maltrato

Alrededor di 10 or di anochi riba djabièrnè 28 di yanüari a detené un hòmber di inisial J.J. di 50 aña di edat na Kaya Grandi en konekshon ku maltrato. E sospechoso a maltratá su yu muhé na e lokalidat menshoná.

Ladronisia di ‘raptor’

Riba djabièrnè 28 di yanüari a drenta keho di ladronisia di un ‘raptor’ kolo oraño ku blanku di marka Yamaha. E vehíkulo tabata stashoná riba veranda di un kas situá na Kaya Barakuda i entre 27 i 28 di yanüari. Riba 29 yanüari un mòntùr a deklará ku e ‘raptor’ tabata serka dje pa reparashon. Esaki a kondusí na detenshon di un hòmber di inisial G.A.F.A. di 22 aña i un mucha hòmber di inisial S.X.R.N. di 17 aña di edat en konekshon ku ladronisia.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 28 januari tot en met maandag 31 januari 2022

Diefstal

Op maandag 31 januari werd aangifte gedaan van diefstal van een wireless LG speaker, een Samsung mobiele telefoon en een beveiligingscamera van het merk Wyze. De spullen werden even zonder toezicht achtergelaten onder een afdak bij een bedrijfspand aan de Kaya Neerlandia. Toen de eigenaar tussen 02.00 en 02.20 uur weg was, hebben onbekenden de spullen meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanhouding voor mishandeling

Omstreeks 20.25 uur op zondag 30 januari, vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Kaya Papa Cornes. De bestuurder die de aanrijding had veroorzaakt was dronken. De tegenpartij gooide een bierfles naar de andere auto, die het ruit aan de bestuurderskant vernielde en daarbij ook de bestuurder die in de auto zat, verwondde. Hierna reed de verdachte die de bierfles had gegooid weg. Deze 56-jarige man, met initialen F.F.R. werd aangehouden wegens mishandeling met een wapen.

Politie handhaaft openbare orde in het centrum

Op zondag 30 januari werd in de vroege avonduren, rond 19:45 uur, een actie gehouden op de Kaya Grandi en de Kaya Korsou. Naar aanleiding van een samenscholing van motoren en auto’s.

Verschillende motorvoertuigen werden gecontroleerd op geldige documenten. Een brommer en een scooter werden in beslag genomen omdat de bestuurders geen geldig rijbewijs en geen geldig verzekeringsbewijs konden tonen. De eigenaren kunnen hun voertuigen ophalen bij vertoon van de geldige documenten. Een auto die op de berm geparkeerd stond werd door de takelwagen weggetakeld.

Nadat het rustiger werd op de Kaya Grandi en de Kaya Korsou verschillende straten die naar het centrum leiden afgesloten voor verkeer. Iets later toen er bijna geen verkeer aanwezig was in het Centrumgebied, besloot de bestuurder van een raptor te gaan feveren waarna hij vervolgens probeerde weg te komen. De raptor werd in beslag genomen.

Omstreeks 22:00 uur werden alle straten weer vrijgegeven en kon het verkeer weer door.

Fout geparkeerde auto in bewaring genomen

Op zaterdag 29 januari ging een patrouille assistentie geven bij een fever geval aan de Kaya L.D. Gerharts waarbij ook fout geparkeerde voertuigen betrokken waren. Ter plekke kreeg de bestuurder van een auto die in de berm geparkeerd stond de kans om zijn auto te verwijderen. Maar even later stond de auto weer in de berm geparkeerd. Er werd een controle uitgevoerd waarbij werd geconstateerd dat de bestuurder geen geldig rijbewijs en ook geen geldig verzekeringsbewijs bij zich had. De auto werd ter bewaring naar het politiebureau gebracht in afwachting van de geldige documenten van de bestuurder.

Aanhouding voor mishandeling

Op vrijdag 28 januari werd omstreeks 22:00 uur een 50-jarige man met initialen J.J. in de Kaya Grandi aangehouden wegens mishandeling. De verdachte had zijn dochter op genoemde locatie mishandeld.

Diefstal ‘Raptor’

Op vrijdag 28 januari werd aangifte gedaan van diefstal van een oranje/witte Yamaha ‘raptor’. Het motorvoertuig stond op de porch van een woning aan de Kaya Barakuda geparkeerd en werd tussen 27 januari en 28 januari door onbekenden meegenomen. Op 29 januari verklaarde een monteur dat de ‘raptor’ naar hem was gebracht voor reparatie. Dit was aanleiding om een 22-jarige man met initialen G.A.F.A. en een 17-jarige jongeman met initialen S.X.R.N. aan te houden wegens diefstal.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

