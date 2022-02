Gisteravond tegen negen uur kreeg het Rescue & Coordination Center (RCC) van de Kustwacht een WhatsApp van de havenmeester van Aruba met het verzoek om assistentie te verlenen aan een tanker, STI MARSHALL die zich ten westen van de California vuurtoren bevond. Aan boord was er een opvarende die medisch assistentie nodig had. Vanuit de Kustwacht Steunpunt op Aruba is een Metal Shark met twee paramedici naar het schip gevaren. Bij aankomst zag de bemanning van de Metal Shark dat de gewonde man, die een wond aan zijn navel had, niet via de ladder van de tanker naar de Metal Shark getransporteerd kon worden. De kustwacht helikopter is toen meteen door het RCC opgeroepen om naar het schip te vliegen. De gewonde is van het schip in de helikopter gehesen en naar luchthaven Beatrix gebracht waar een ambulance al klaar stond om hem naar het ziekenhuis te brengen.