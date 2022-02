Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

DEN RIJKSMINISTERRAAD DIABIERNA AWO LO TRATA E TEMA DI 12.6%

A pesar cu Gobierno a pidi pa warda riba resultado di reunion, sindicatonan a dicidi di bay den accion.

ORANJESTAD – ‘Mi tin un aprecio y un admiracion enorme pa tur empleado publico y semi publico cu durante casi dos aña a sacrifica parti di nan entrada,’ Prome Minister Evelyn Wever – Croes a expresa. Banda esaki y respetando derecho di trahadonan di haya salario y di manifesta, tin tambe e condicionnan cu Hulanda a impone riba Aruba. Cual ta haci cu aworaki Gobierno lamentablemente no por duna e 12.6% bek. Diabierna awo lo trata e tema aki cu ta un peticion di Aruba den Rijksministerraad.

RIJKSMINISTERRAAD DIABIERNA AWO

Prome Minister Wever – Croes ta splica cu Aruba a pidi Hulanda pa e aña aki 2022, stop e cortamento di 12.6% y asina tur hende bay bek na salario di 100%. E peticion ey ta diabierna awo riba agenda.

Pa e motibo aki mediador a pidi sindicatonan dialuna pa no tuma accion e siman aki y warda diabierna pa wak kico Rijksministerraad ta bisa. A pesar di esaki, toch sindicatonan a tuma e decision pa bay den accion, cual Gobierno ta respeta, Prome Minister a bisa.

Gobierno na su turno si ta warda wak kico ta pasa diabierna den Rijksministerraad pa wak kico lo bira e siguiente paso. Si Hulanda bisa cu si por stop e recorte, eorey ta cla. Pero si Hulanda bisa cu no, lo protesta e decision aki. E otro opcion ta, cu Hulanda por bisa algo ‘in between’, y den e caso aki lo sigui insisti pa haya un contesta concreto di Hulanda. Si Hulanda bisa cu no por awo, ta compronde pasobra pa e proximo 6 lunanan sigur ainda Aruba ta depende di sosten financiero di Hulanda (segun proyeccionnan). Den e proyeccionnan no a tene cuenta cu Omicron cual a haci un efecto riba Aruba y en realidad pa luna di januari, Aruba a perde entre 20-25% di locual a kere cu lo haya.

FINANCIAMENTO DI HULANDA TA NECESARIO PA PAGA EMPLEADONAN PUBLICO

Premier Wever – Croes ta reacciona riba algun expresionnan den comunidad manera: ‘No worry cu Hulanda, djis paga empleadonan publico.’

E contesta ta cu esaki no por pasobra no tin e placa. Ta Hulanda mester duna Aruba e placa pa por paga empleadonan publico nan salario. Pues no por bisa cu no ta cumpli cu e condicion pasobra eorey no por paga e salarionan di polis, esnan cu ta traha den salud, enseñansa entre otro.

Finalisando Prome Minster a enfatisa cu ta reconoce cu e situacion ta dificil y tur hende ta cansa. Esaki ta e situacion paso e ta un condicion di Hulanda, pero lo sigui cu esfuersonan pa yega na un solucion.

‘Nos ta compronde tur empleado publico incluyendo docentenan y ta reconoce e trabou extraordinario cu nan ta eherce. No djis dunando les, pero atendiendo cu entre otro problemanan social di muchanan y di famia y esey merece respet enorme. Derecho di docentenan ta un derecho sagrado y nos ta respeta esey.’

