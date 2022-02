Prome Minister Evelyn Wever – Croes:

‘TA LAMENTA CU PARLAMENTARIONAN NO A HACI E PREGUNTANAN DI RWZI MIENTRAS CU EXPERTONAN TABATEY’

ORANJESTAD – Un Openbare Bijeenkomst ta un ‘tool’ hopi importante.

Como Parlamentario bo tin e oportunidad aki pa haci pregunta na un experto pa despues por saca un conclusion. Prome Minister Evelyn Wever – Croes e siman aki den Parlamento, a cuestiona e meta di algun Parlamentario cu no ta haci uzo di e oportunidad aki pa haci pregunta, specialmente ora cu ta trata preguntanan tecnico.

Premier Wever – Croes a splica cu e prome biaha cu a tende di e magnitud di e problema di Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI), tabata na 2018 ora cu ex Minister Otmar Oduber a presenta esaki den Conseho di Minister. E ex mandatario a haci peticion pa 1.8 miyon florin pa e matencionnan necesario por tuma luga paso financieramente mucho mas cu esey no tabatin.

‘E otro momento cu a tende bek di e situacion ta na fin di 2020 unabes cu mi tabata encarga cu e Ministerio aki. E momento ey a pone 3.6 miyon florin disponibel pa por sigui haci trabounan di mantencion necesario. Tambe a pone 830 mil florin acerca recientemente, pa sigui haci trabounan di mantencion necesario mientras cu ta wardando riba e solucion grandi cu tin cu tuma luga,’ Prome Minister a splica.

Den total, Gabinete Wever – Croes a pone 6.2 miyon florin disponibel pa atende cu e problemanan na e planta. E suma aki tabata net e pleister cu tabata necesario pa atende cu e urgencia, y aworaki tin cu bay pa e siguiente fase cual ta un solucion structural.

Prome Minister concluyendo a bisa, cu ta contento cu e maneho ta den man di un Minister cu por dedica mas tempo na dje cual ta Minister encaraga cu naturalesa.

