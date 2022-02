Minister Larmonie-Cecilia a bishitá bario di Sapaté huntu ku sekretario di Estado Sra. van Huffelen

Willemstad- Sapaté ta un proyekto ku a wòrdu entregá na aña 2001. E proyekto aki ta konsistí di 274 bibienda di kual un parti ta bibiendanan adaptá pa personanan ku desabilidat. E bario a keda repartí den sekshonnan E, H i G. Lamentablemente no a terminá sekshon H, no tin lus di kaya i no tin lugá pa e hóben rekreá.

Minister Larmonie –Cecilia ta di opinion ku kada siudadano tin e derechi pa krese den un bario na unda tin un ambiente saludabel. Den e kuadro aki Minister Larmonie-Cecilia a trese sekretario di Estado, Sra. van Huffelen, mas serka na e realidat den bario di Sapaté.

Durante e bishita Minister i Sra. van Huffelen a bishitá “Blok H”, kaminda huntu ku habitantenan a interkambiá riba problemátika i inisiativanan di e bario. A bishitá SGR-Groep i a terminá e bishita ku un kòmbersashon den grupo huntu ku Sra. Losiabaar (Voedselbank), Sr. Aniceta (buurtregisseur di KPC), Sra. Juliëtte-Pablo (Unidat di Bario), Sra.Kwidama (FKP), Sra. Cicilia (Wijkcentrum Bonam), Sra. Mathilda (Iris Bruyning school) i algun habitante di e bario di Sapaté.

Minister ta wak bèk riba un bishita eksitoso na unda Sra. van Huffelen a biba e realidat di e bario di sapaté djaserka.

