Presidente Interino Mickel Martis

“Pueblo ke sa e berdat di eksistensia di nos Refineria”

Nos a tuma nota ku tin algun desaroyo ta tumando lugá rondo di e terminal di deposito na Bullenbaai di

kual, si ta bèrdat loke e grupo di invershonista aki ta tresiendo dilanti i si

Gobièrnu sòri pa nan kumpli ku lokual nan ta proponé, nos di TRABOU

PA KÒRSOU TPK ta haña esaki un desaroyo hopi positivo

ekonomikamente pa e Pais aki. Nos lo keda vigilá esaki pa asina pueblo di

Kòrsou sali benifisiá. Den tur e posibel desaroyo nan aki ku ta tumando

lugá, tin un pregunta klave ku te ahinda pueblo di Kòrsou no ta hañando e

kontesta, kual Pueblo tin derechi di sa e bèrdat paso esaki tambe ta parti di

e herensia di pueblo. E pregunta ta: Refineria ta haña re-apertura si of nò?

Asina difisil ta pa Gabinete Pisas fiha un popregunti bisa pueblo e bèrdat?

Tur loke ta di pueblo, semper tin un sekresiá I nunka pueblo ta haña sa e

berdat. Ta fresku den nos memoria 1. Si nos ta korda kon a kue propiedat

di pueblo (UTS) bende ku te awe pueblo no sa kiko a pasa ku su sèn di

benta. 2. Tambe nos ta korda kon a sali anunsiá ku a firma un akuerdo ku

CORC pero despues kos a kai na awa, i ahinda pueblo no sa e motibu. 3.

Resientemente tabata tin un kandela ku a destruí e edifisio di laboratorio riba tereno Refineria ku tambe

a keda un misterio paso no a bin bisa pueblo e resultado di e posibel kousa di e kandela. 4. A bisa pueblo

ta bai hasi “ headhunting” pero a kuminsa ku “ bidding proces” sin splika pueblo dikon e kambio aki.

Ta e tipo di maneho nan aki a bin ta tumá lugá atraves di años nan kaba y ta purba tapa pueblo su wowo

ku e famoso palabra “non-disclosure” pa skondé e berdat pa pueblo. Nos ta di akuerdo ku na momenta

ku bo definí e direkshon na unda òf kiko bo ke logra pa ku e Refineria, naturalmente tin kos nan ku

durante e proseso pa jega na un akuerdo definitivo, bo no por divulga pero alomenos bisa pueblo kiko

bo ta para pe anto na final sali anunsia e resultado paso atrobe, e kos ta di pueblo I no di bo saku.

A bira tempu pa pueblo kuminsá eksigí kuenta y rason di nos mandatario nan. Nos di TRABOU PA

KÒRSOU TPK pa medio di nos representante den Parlamento Sr. Rennox Calmes ta e uniko Partido

ku a bin ku un lei ku no por bende propiedat di pueblo sin aprobashon di e representante nan di pueblo,

kual ta Parlamento. E lei aki a haña sosten total den Parlamento (Ta prohibi lubida).

Tin informashon ku manehó di RDK ta na mesa ku 2 interesadó di kual un di nan ta mustrando hopi

interes te asta ta hasiendo proposishon nan di ta “To good to be true” y e mesun interesadó aki despues

di 6 aña ahinda no a logra hasi un re-apertura di e Refineria na Isla ruman den Reino. Ta kiko te kos?

Den un aventura nos ke drenta atrobe ku kos di pueblo? Of konsientemente ta skohe e kaminda aki pa

jega na un operador i despues laga kos bai pega tòg, pa despues kumpli di tur manera ku e agenda bèrdè?

Si ta asina sali bisa pueblo y stop di rek kakiña pa sigi gasta y e saku nan ku sen di pueblo.

Nos di TRABOU PA KÒRSOU TPK lo no drumi riba e asuntu aki mientras tantu pueblo no haña e

klaridat riba su propiedat. Ta basta ku laga pueblo sigi biba den inseguridat.

