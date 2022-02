Het vragenuur van dinsdag 15 februari

Het vragenuur van dinsdag 15 februari gaat over de volgende onderwerpen: afval van Tata Steel dat in de Noordzee belandt, de rechten van zzp’ers na een mislukte zwangerschap en de wachtlijsten bij de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Dit zijn de vragen in het vragenuur

Kauthar Bouchallikh (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Tata-troep geloosd in Noordzee: ‘Dat is een crimineel milieudelict’’ (Noordhollandsdagblad.nl, 11 februari 2022)

(GroenLinks) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Tata-troep geloosd in Noordzee: ‘Dat is een crimineel milieudelict’’ (Noordhollandsdagblad.nl, 11 februari 2022) Chris Stoffer (SGP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bij afwezigheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over het bericht ‘Dubbele dreun voor zzp’er bij babydrama; Nergens recht op na mislukte zwangerschap’ (Telegraaf, 12 februari 2022)

(SGP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bij afwezigheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over het bericht ‘Dubbele dreun voor zzp’er bij babydrama; Nergens recht op na mislukte zwangerschap’ (Telegraaf, 12 februari 2022) Sjoerd Warmerdam (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de wachtlijsten opvang huiselijk geweld (Parool.nl, 14 februari 2022)

Live volgen

Het vragenuur is elke dinsdag om 14.00 uur. Bekijk het vragenuur met de app Debat Direct. Of kijk via deze website, in video of audio. Het vragenuur wordt live uitgezonden op Nederland 1 en op NPO Politiek en live ondertiteld. Het vragenuur is ook te volgen via een livestream met gebarentolk.

Samenvatting

Van elke vraag wordt een samenvatting gemaakt in een kort webverslag. Deze verschijnen kort na het vragenuur.

