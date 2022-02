Mi ta sospechá “aanwijzing” na kaminda pa Hustisia

Hulanda ku su strategianan atrobe. Finansa ta dominá kaba via Min. Fin.

Partido Trabou pa Kòrsou TPK (TPK) ta sospechá ku tin ‘aanwijzing’ na kaminda pa Hustisia.

E konklushon aki TPK ta yega na dje ora nos mira kon stratégikamente prensa hulandes a bin ta trese notisia rondó di e kadena hudisial. Prensa hulandes ta pintando un senario kaótiko i tambe koruptivo den e kadena hudisial. I stratégikamente ta hasi Kuerpo Polisial e punto di atenshon.

Ta berdat ku KPC a sufri ultimo aña ku a pasa. Meskos na tur pais i Hulanda, esaki ta e kaso. Esaki ta mustra ku KPC no ta tolerá kos robes den e kuerpo. Di otro banda akshon nan ku ta yuda Hulanda ku nan ‘aanwijzing’ ta ku ahinda gobièrnu no a buta un minister di Hustisia. Ahinda no tin un hefe di kuerpo nombrá.

Un parlamentario ta purba limpia su nòmber pa e bira minister di Hustisia, pero e kos a resultá pio. Un parlamentario ta hañ’e den konfrontashon ku polis. Tur esaki ta nèt reseta di lokual Hulanda ke. Pa hasi e situashon parse mas kaótiko, prensa hulandes a skohe e kaso di 600 kilo pa skibi tur tipo di kos manera ku ta nan mes ta rishèrshi. Prensa hulandes ta skibi entre otro ku tòpnan den KPC i hefe di tim di aresto ta korupto i tabata metí den e robo. Ku e strategia aki ta purba kibra bon nòmber i integridat di kurason di e kuerpo. Ta parse ku prensa hulandes a lubida ku tur hende ta inosente te ora prueba ku e ta kulpabel.

E daño ku ta kousando na imágen di Kuerpo sin mas ta grandi.

Pero pa TPK esaki ta parti di strategia pa Hulanda drenta den e kadena hudisial pa medio di un ‘aanwijzing’. Ta importante pa si bo ke dominá un pais, pa dominá su hustisia. Minister di Finansa ya a demostrá kaba ku ta pro Hulanda e ta.

Rekomendashon na MFK pa nombra un minister di Hustisia i un hefe di kuerpo mas lihé ku ta posibel.

