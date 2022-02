Mas ku 70 stazjèr ku resientemente a yega Kòrsou, a bishitá Representashon di Hulanda na Willemstad (VNW) riba djárason, 23 di febrüari pa un introdukshon di Kòrsou. Durante e enkuentro a para ketu na e ròl di Representashon di Hulanda i e studiantenan a haña un splikashon tokante e sosiedat Kurasoleño, e kustumber- i tradishonnan i tambe nan a haña algun tep pa un dushi estadia riba e isla. Pa esaki a enkurashá e studiantenan pa meskla ku e komunidat lokal pa medio di por ehèmpel trabou boluntario i deporte. VNW ke organisá e tipo di enkuentronan aki ku mas frekuensia, tantu pa studiantenan ku ta yega komo esnan ku ta bai studia den eksterior. Kòrda bishitá e página di Facebook di VNW pa anunsio di un enkuentro nobo!

Ruim zeventig recent gearriveerde stagiaires kwamen woensdag 23 februari naar de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad (VNW) voor een introductiebijeenkomst over Curaçao. Gedurende de bijeenkomst werd stilgestaan bij de rol van de Vertegenwoordiging van Nederland en hebben de studenten uitleg gekregen over de Curaçaose samenleving, de gebruiken, tradities en tips voor een fijne tijd op het eiland. Hierbij stond centraal dat de stagiairs aangespoord worden zich tussen de lokale bevolking te mengen door middel van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en sport.