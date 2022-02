MINISTERIO KONSERNÍ HUSTISIA SDKK TA ADAPTA REGLANAN PA BISHITA NA DETENIDONAN

WILLEMSTAD- Gerensia di Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) ta informá, ku entrante djaluna 28 di febrüari 2022 lo hasi adaptashon na e reglanan pa bishita na detenidonan.

Entrante djaluna awor, tin posibilidat pa tres (3) persona mayor di edat i un (1) menor di edat hasi bishita na kada detenido. E menor di edat mester ta kompañá pa un persona mayor di edat na momentu di e bishita.

Bishitantenan mester presentá ku un identifikashon bálido i vestuario adekuá. Vestuario adekuá ta nifiká ku no ta permití pa bisti slòf, karson kòrtiku, tampoko karson kibra, ni kamisa manga aden.

Tur demas regla i medidanan di COVID-19 na SDKK, por lo pronto ta keda vigente. Uso di un tapaboka adekuá ta obligatorio durante bishita.

E reglanan ariba menshoná ta vigente tambe pa bishitantenan for di eksterior, esta “buitenlandse bezoek”. Aparte di esakinan, e bishitante for di eksterior mester presentá tambe ku un prueba di antígeno no mas bieu 48 ora.

Detenidonan ku ta enkarselá den blòknan kaminda aktualmente tin personanan den isolashon pa motibu di kontagio ku COVID-19, lamentablemente no por risibí ningun bishita ainda na e momentu akí.

Pa mas informashon por yama nos departamento di bishita na 4348428.

