Parlamentario Rennox Calmes   MILITARNAN HULANDES A KONSTRUÍ SIN PÈRMIT NA WACAWA. KIKO MAS NAN TA HASIENDO?

MILITARNAN HULANDES A KONSTRUÍ SIN PÈRMIT NA WACAWA. KIKO MAS NAN TA HASIENDO?

Biaha pasa gobièrnu a basha kas di un señora abou, ki tei sosode k’e konstrukshon dje militarnan?

Trabou Pa Kòrsou TPK pa algun tempu kaba a bin ta tende hopi preokupashon ta wòrdu trese dilanti dor di diferente suidadano, gruponan i organisashonnan riba e aktividatnan militar na Wacawa. E preokupashonnan aki a krese despues ku e aktividatnan militar e krese i asta a instalá un kampo di entrenamentu bou di e nomber “Dovalle”. Pueblo di Kòrsou tabata reklamá ku durante di “lockdown” tabata tuma nota ku den oranan di anochi tabatin diferente transporte ku militarnan tabata ehersé den direkshon di Banda Bou.

Tambe piskado nan di Banda Bou a ekspresá nan preokupashonnan protestando asta serka Minister presidente i presidente di parlamento di Kòrsou. E organisashon “Carmabi” tambe tin su puntonan di atenshon, por ehèmpel e parti di flora i founa, sitio kaminda turtuganan ta pone webu, nos biná nan rabu blanku, e historia i medio ambiente. Trabou pa Kòrsou TPK skuchando tur e gritunan di preokupashon aki a bai hasi un investigashon. A bin resultá ku e area konforme EOP ta un área di konservashon debí na su naturalesa, historia, kultura i tereno. Mas aleu a bin sali na klá ku pa medio di un investigashon ku un página di wep “Follow the Money” a hasi pidiendo dokumentunan ofisial pa via di (WOB) ‘Wet Openbaarheid van Bestuur’, ku e militarnan a dal bai i konstruí sin a pidi i risibí e pèrmitnan nesesario serka gobièrnu di Kòrsou. Te ku dia di awe nan no tin pèrmit. Aserka ta bini ku e militarnan ta hasi cherchi di pueblo di Kòrsou, paso den kòrant di AD di 25 febrüari 2022 e militarnan ta saka un komunikado pa splika ku nan tei akinan i nan ke sigui tur lei lokal. Pa Trabou pa Kòrsou, nan echonan ta kontradesí nan palabranan.

For di 24 mei 2021 “De Volkskrant” a skibi riba e tópiko aki. Den e artíkulo aki tambe e “woordvoerder” di e militarnan ta hasi cherchi bisando ku debí na tempu largu ku nan tin ta hasiendo uso di e tereno, nan tin un ‘‘bestaansrecht’’. Te na momentu ku si di bèrdat nan tin “bestaansrecht” mes, esaki no ta duna nan derechi pa konstruí sin pèrmit. Apesar ku Rijksvastgoed bedrijf a avisá nan adelantá ku nan ta robes i nan mester pidi pèrmit, tòg nan a dal bai. Ku otro palabra “willens en weten” nan a skohe pa hasi kos kontra di lei.

Pero ku e reakshon di parti e militarnan den nan komunikado, bo ta mira kon nan ta purba defende nan aktonan robes. Esaki ta e AROGANSIA ku e makambanan tin. Pesei no ta keda Trabou pa Kòrsou nada straño ku a detene kasi 14 militar makamba den kaso di droga na Korsou. Paso si den top mes ta skohe konsientemente pa hasi kos robes, ta kiko bo por spera di esnan mas abou. Esaki ta bisa hopi di e aktitut i kultura di e militarnan makamba. Trabou pa Kòrsou TPK a tuma nota ku dia 25 febrùari 2022 minister president lo mester a sinta ku “Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied”. Trabou pa Kòrsou TPK ta spera minister ranka su orea i mande drecha tur kos bek i pone responsabel pa posibel daño nan.

Trabou pa Kòrsou a dirigi karta pa komishon di Reino i asuntunan eksterior ku petishon pa un reunion i bishita na Wacawa. Tambe a manda karta ku pregunta pa minister presidente, minister di Tráfiko Transporte i Planifikashon Urbano i minister di Salubridat Medio Ambiente i Naturalesa.

