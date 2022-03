CHATA, CRA i HORECAF ta organisá Island Jobfair 2022

Oportunidat pa konektá ku trabounan den turismo i hospitalidat

Willemstad, 2 di mart 2022 – Ayera, CHATA, e asosashon representando mas ku 250 miembro den hospitalidat i turismo, huntu ku Curaçao restaurant Association (CRA) i Horecaf a tene un konferensha di prensa. Kompañá pa miembro di direktiva di CRA, sr. Martin den Dulk i sr. Kenneth Valpoort di Horecaf, a anunsiá ku nan ta organisá un Island Job fair komo parti di e solushon di forsa laboral den hospitalidat i turismo.

E seshon a kuminsá ku un diskurso di Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar, sra. Rutmilda Larmonie-Cecilia, riba e importansia di inisiativanan manera esaki, ku ta aportá na e solushon pa yuda nos hendenan lokal yega na trabou. Mas aleu Minister a ekspresá sosten di Gobièrnu na e evento i a hasi un yamada públiko na komunidat pa bishitá e Island Job Fair.

Seguidamente, direktor di Maneho di CHATA, sra. Maria-Helena Seferina-Rojas, a amplia riba e desafionan aktual den sektor di turismo i hospitalidat pa loke ta trata forsa laboral. CHATA su prioridat ta enfoká riba rekuperashon di e sektor i tambe Kòrsou su ekonomia en general.

Pa e motibu aki, ku e ophetivo pa kontribuí na e solushon, trese nos komunidat desempleá lokal bèk na trabou, konektá nan ku e vakaturanan aktual den turismo i hospitalidat i mehorá e situashon sosio-ekonómiko di nos pais, CHATA, CRA i HORECAF ta organisá un Island Job Fair.

E Island Job fair lo tuma lugá, djasabra 19 di mart 2022, den e Royal Ballroom na Curaçao Marriott Beach Resort, di 10:30 AM pa 17:30 PM. Entrada ta kompletamente gratis i segun tur regla i medida di distansia sosial. Tambe lo bai tin diferente mini-workshops durante e evento, pa yuda prepará e buskadó di trabou ku tepnan balioso riba proseso di solisitut i muchu mas.

Kompanianan partisipante riba e dia aki ta.

Ku e Island Job fair aki, sektor privá ta brinda oportunidat, trese e buskadó di trabou mas serka i konekt’é ku e varios vakaturanan disponibel. Asina’ki CHATA, CRA & Horecaf ta traha huntu pa kontribuí ku trabou pa nos hendenan lokal, mehorá nos isla su situashon sosio-ekonomiko i aportá na un solushon pa e problematika di forsa laboral den e sektor di turismo i hospitalidat.

E organisashonnan ariba menshoná ta enkurashá komunidat kompletu ku ta en buska di un trabou, ta kla pa un reto nobo i ke join e sektor di mas dinámiko pa bishitá e Island Job fair dia 19 di mart próksimo. Tuma e promé paso den direkshon di un futuro briante. Prepará bo CV, pa asina bo por introdusí bo mes i konektá mesora ku e varios kompanianan partisipante.

Tur detaye i informashon di e Island Job Fair ta disponibel riba CHATA su pagina di Facebook i tambe wepsait, www.chata.org i tambe CRA su pagina di Facebook

CHATA, CRA en Horecaf organiseren Island Jobfair 2022

Kans op werk in toerisme en hospitality

Willemstad, 2 maart 2022 – Gisteren organiseerde CHATA, de belangenorganisatie met meer dan 250 leden in de toerisme en hospitality, samen met de Curaçao restaurant Association (CRA) en Horecaf een persconferentie. Samen met bestuurslid van de CRA, de heer Martin Den Dulk en de heer Kenneth Valpoort van Horecaf, heeft CHATA gedeeld dat ze een Island Job Fair organiseren als onderdeel van de oplossing om de schaarste op de arbeidsmarkt in toerisme en hospitality op te lossen.

De sessie startte met een presentatie van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, mevrouw Ruthmilda Larmonie-Cecilia, over het belang van initiatieven zoals deze die bijdragen aan de oplossing om lokale mensen aan het werk te krijgen. Verder heeft de Minister haar steun van de overheid geuit, met betrekking tot deze gezamenlijke jobfair en heeft ze een oproep gedaan naar alle werkzoekenden om de Island Job fair te bezoeken.

Vervolgens sprak de Managing Director van CHATA, mevrouw Maria-Helena Seferina-Rojas, over de huidige uitdagingen in de toerisme en hospitality sector met betrekking tot de schaarste op de arbeidsmarkt. CHATA’s prioriteit is het herstel van de sector en van de economie van Curaçao in het algemeen. Voor deze reden en met als doel om bij te dragen aan de oplossing, de lokale werklozen weer aan het werk te krijgen, hen te verbinden met de banen beschikbaar in de toerisme en hospitality sector en de sociaaleconomische situatie van ons land te verbeteren, organiseert CHATA een Island Job Fair in samenwerking met Curaçao Restaurant Association en Horecaf.

De Island Job Fair vindt plaats op zaterdag 19 maart 2022, in de Royal Ballroom bij de Curaçao Marriott Beach Resort, van 10:30 AM tot 17:30 PM. Toegang is geheel gratis en volgens alle regels en maatregelen van social distansing. Er worden ook verschillende mini-workshops gegeven met waardevolle tips voor werkzoekenden tijdens het sollicitatieproces.

Deelnemende bedrijven op deze dag zijn:

De private sector biedt met deze Island Job Fair kansen en brengt de werkzoekenden dichter bij de diverse beschikbare vacatures. Op deze manier werken CHATA, CRA en Horecaf samen aan de oplossing bij het vervullen van alle vacatures, de verbetering van de sociaaleconomische situatie van ons land en dragen zij bij aan een oplossing voor de arbeidsmarktproblematiek in de toerisme en hospitality sector.

De bovengenoemde organisaties moedigen de lokale bevolking die op zoek is naar werk, klaar is voor een nieuwe uitdaging en wil bijdragen aan de meest dynamische sector, om de Island Job Fair te bezoeken op 19 maart. Neem de eerste stap in de richting van een stralende toekomst. Bereid je CV voor om jezelf te introduceren en ontmoet de verschillende deelnemende bedrijven ter plekke. Alle informatie over de Island Job Fair is beschikbaar op CHATA’s Facebook pagina en website www.chata.org en ook op CRA’s Facebook pagina.

CHATA, CRA & Horecaf organize Island Job Fair 2022

Opportunity to connect with jobs in tourism and hospitality

Willemstad, March 2nd, 2022 – Yesterday, CHATA, the association representing over 250 members in the tourism and hospitality sector, together with the Curaçao Restaurant Association (CRA) and Horecaf, organized a press conference. Accompanied by CRA board member, Mr. Martin den Dulk, and Mr. Kenneth Valpoort from Horecaf, CHATA announced that they are organizing an Island Job Fair as part of the workforce solution in the hospitality and tourism sector.

The session started with a speech from the Minister of Social Development, Labor and Welfare, Mrs. Rutmilda Larmonie-Cecilia, on the importance of initiatives like this one that contribute to the solution to bring our local people back to work. Furthermore, the Minister expressed the Government’s support to this event and invited the public to visit the Island Job Fair.

CHATA’s Managing Director, Mrs. Maria-Helena Seferina-Rojas, elaborated on the current challenges in the tourism and hospitality sector in terms of workforce. CHATA’s priority is focused on recovery of the sector and the island’s economy in general. For this reason and with the aim to contribute to the solution, bring the unemployed community back to work, connect them with the current vacancies in tourism and hospitality and improve the social-economic situation of our country, CHATA is organizing an Island Job Fair in collaboration with the Curaçao Restaurant Association an Horecaf.

The Island Job Fair will take place on Saturday, 19 March 2022, in the Royal Ballroom at the Curaçao Marriott Beach Resort, from 10:30 AM till 17:30 PM. Entrance is completely free and according to all social distancing rules and regulations. There will also be mini workshops during the event to help prepare the job seekers with valuable tips on how to apply for a job and much more.

Participating companies on this day are:

Dolphin Suites & Wellness At your Service BNB Manager Curaçao & Coral Estate Dive Division Kooyman BV Renaissance Wind Creek Curaçao Mangrove Beach Corendon Curaçao All Inclusive Resort, Curio by Hilton Curaçao restaurant Association Papagayo Hotel Curaçao Curaçao Marriott Beach Resort Avila Beach Hotel Impacto BV Baoase Luxury Resort Livingstone Jan Thiel Beach Resort Dolphin Academy Toucan Beach (Van der Valk Resort) Curaçao Public Aquarium Amazing Cleaning Services Blue Bay Golf & Beach Resort Strive Caribbean Lions Dive Beach Hotel Institute for Professional Excellence (IPE) Landhuis Vredenberg TUI

With this Island Job fair, the private sector offers opportunity, brings the job seekers closer and connects them with the various available vacancies. This way CHATA, CRA and Horecaf work together to contribute with job opportunities for our local community, improve our island’s social-economic situation and contribute to the solution to the workforce problem in the tourism and hospitality sector.

The above-mentioned organizations encourage the entire community who are looking for work, ready for a new challenge and wants to join the most dynamic sector to visit the Island Job Fair on March 19th. Take the first step towards a bright future. Prepare your resume so you can introduce yourself and connect on the spot with the various participating companies. More information on the Island Job Fair is available on the CHATA Facebook page and website www.chata.org, as well as CRA’s Facebook page.

