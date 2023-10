Fundashon Kòrsou Transparente ta organisá seminario ‘Integrity in Governance’

Willemstad – 4 òktober 2023 – Fundashon Kòrsou Transparente ta konmemorá

e di 10 aniversario di e publikashon di e ‘National Integrity System Assessment’

(NIS) di Transparency International di 2013 ku un seminario informativo

(breakfast seminar). Durante un konferensia di prensa riba 4 òktober 2023 na

Landhuis Klein Kwartier, Sr. Michael Hernandez, presidente di Fundashon

Kòrsou Transparente (Kòrsou Transparente), a presentá e meta i aktividatnan di

e fundashon i alabes a anunsia e seminario ku lo tuma lugá riba djabièrne 8 di

desèmber, ku e tema: “Integrity In Governance: A prerequisite for sustainable

growth in Curaçao”.

Orador prinsipal: Lousewies van der Laan

Sra. Van der Laan, direktora di Transparency International Hulanda, ta trese un

rikesa di eksperensia di organisashonnan internashonal manera Korte

Internashonal di Hustisia, Eurojust i politika di Hulanda. Ademas, e a traha

huntu ku kompanianan i NGO’s lokal i Internashonal I ademas a okupá

diferente posishon di supervishon. Su konosementu i ideanan ta di un balor

ínkalkulabel pa e seminario aki. E disertashon prinsipal lo ta sigui pa un

diskushon den forma di panel. E nombernan di e miembronan di e panel lo ser

anunsia na un momentu posterior.

Durante e konferensia di prensa, Sra. Nelly Schotborgh, kende tabata e

investigadó prinsipal di e rapòrt, a bai un tiki mas den detaye di e relevansia di

e rekomendashonnan di e rapòrt di Transparency International. Durante e

seminario, Sra. Schotborg lo refleha di un forma konsiso tokante e desaroyonan

na Kòrsou for di e fecha di publikashon di e rapòrt.

Kòrsou Transparente ta un organisashon non-profit ku ta dediká su mes na

promové transparensia, integridat i kombatí korupshon na Kòrsou. E fundashon

a wordu fundá komo un inisiativa di siudadano, reakshonando asina riba lokual

a ser konstatá den e rapòrt, kaminda e vulnerabilidat di Kòrsou pa ku

korupshon a wordu deskubrí.

Un grupo di persona ku na e momentonan ey tabata envolví den e kreaashon di

e rapòrt, a funda Kòrsou Transparente. Di tur manera kier a evitá ku e

rekomendashonnan no ta keda kumplí ku ne i ku e rapòrt ta desaparesé den un

lachi.

Pa konemorá 10 aña di e publiksashon di e rapòrt aki, e seminario lo tuma lugá

riba djabièrne 8 di desèmber 2023, kual ta un dia promé ku e Dia Internashonal

Kontra di Korupshon di Nashon Uní den 2023.

Sr. Daniël Corsen lo funshona komo moderadó durante e seminario. Kòrsou

Transparente ke gradisí e sponsornan prinsipal, manera Banko Sentral di

Kòrsou i Sint Maarten, Maduro & Curiel’s Bank, Curaçao Airport Partners,

Aqualectra, Lionsdive Beach Resort Curaçao, Curaçao IFA i PSB Bank, pa nan

sosten I konfiansa. E organisashon ta gradisí tambe e otronan sponsornan ku a

opta pa no bai den publisidat.

Hernandez ta enfatisá ku tur hende ta bon biní na e evento. E temanan di

integridat, transparensia i korupshon ta di suma importansia, pasobra nan no

ta afekta solamente e individuo pero tambe tur persona den un komunidat,

den sektor privá i publiko. E partisipashon di kada un di nos ta kontribuí na un

miho futuro i beinestar pa Kòrsou.

E seminario ta kuminsá 8or di mainta (porta ta habri for di 07:30) i lo kontinuá

te ku 12or di merdia. E ta tuma lugá na Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten.

E presentashonnan durante e seminario lo ta na Ingles, pero tur partisipante

por ekspresá nan mes na nan idioma preferí.

Karchi ta disponibel for di 4 di òktober serka e

miembronan di direktiva di Kòrsou Transparente. Por tuma kontakto ku nos pa

karchi i mas informashon tokante e evento aki via nos página di Facebook

Korsoutransparente, nos email korsoutransparente@gmail.com, òf via e

presidente, Michael Hernandez, na 529-9150

Fundashon Kòrsou Transparente organiseert ‘Integrity in

Governance’ seminar

Willemstad – 4 oktober 2023 – Fundashon Kòrsou Transparente markeert het

10-jarig jubileum van het ‘National Integrity System Assessment’ (NIS) rapport

van Transparency International uit 2013 met een informatief ontbijtseminar.

Tijdens een persconferentie op 4 oktober 2023 bij Landhuis Klein Kwartier,

presenteerde de heer Michael Hernandez, voorzitter van Fundashon Kòrsou

Transparente (Kòrsou Transparente), de doelstellingen en activiteiten van de

stichting en kondigde het seminar aan dat op vrijdag 8 december plaatsvindt,

met als thema: “Integrity In Governance: a prerequisite for sustainable growth

in Curaçao”.

Keynote spreker: Lousewies van der Laan

Mevrouw van der Laan, directeur van Transparency International Nederland,

brengt een schat van ervaring met zich mee vanuit diverse internationale

organisaties zoals het Internationale Strafhof, Eurojust en de nationale politiek.

Daarnaast heeft zij samengewerkt met bedrijven en NGO’s in binnen- en

buitenland en heeft ze diverse toezichthoudende functies bekleed. Haar

inzichten en expertise zijn van onschatbare waarde voor dit seminar. De

keynote speech zal worden gevolgd door een paneldiscussie. De namen van de

panelleden worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Tijdens de persconferentie gaf mevrouw Nelly Schotborgh, destijds betrokken

als hoofdonderzoeker van de assessment, inzicht in de achtergrond en

relevantie van de aanbevelingen van het NIS-rapport. Ze zal voorafgaand aan

de keynote speech van mevrouw van der Laan kort reflecteren op

ontwikkelingen in Curaçao sinds de publicatie van het rapport.

Kòrsou Transparente is een non-profit organisatie die zich inzet voor de

bevordering van transparantie, integriteit en de bestrijding van corruptie op

Curaçao. De stichting werd opgericht als een burgerinitiatief in reactie op de

bevindingen van het NIS-rapport, waarin de kwetsbaarheden van Curaçao voor

corruptie werden blootgelegd. Een groep personen die destijds betrokken was

bij de totstandkoming van het rapport, richtte de burgerbeweging Fundashon

Kòrsou Transparente op, met als doel ervoor te zorgen dat de aanbevelingen

niet in de vergetelheid zouden raken. Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum

van dit rapport wordt dit seminar gehouden op vrijdag 8 december 2023, de

dag voor de United Nations International Anti-Corruption Day 2023.

De heer Daniël Corsen zal als moderator fungeren tijdens het seminar. Kòrsou

Transparente bedankt de voornaamste sponsoren, waaronder de Centrale

Bank van Curaçao en Sint-Maarten, Maduro & Curiel’s Bank, Curaçao Airport

Partners, Aqualectra, Lionsdive Beach Resort Curaçao, Curaçao Interntional

Financial services Association (CIFA) en PSB Bank, voor hun waardevolle steun.

De organisatie is tevens erkentelijk voor de andere sponsors die ervoor hebben

gekozen niet in de publiciteit te treden.

Hernandez benadrukte tijdens de persconferentie, dat iedereen welkom is op

het evenement. De thema’s integriteit, transparantie en corruptie zijn van

groot belang, aangezien deze niet alleen individuele burgers treffen maar alle

belanghebbenden in de gemeenschap, zowel binnen de private als de publieke

sector. De betrokkenheid van eenieder draagt bij aan een betere toekomst

voor iedereen op Curaçao.

Het ontbijtseminar begint om 08:00 uur (met inloop vanaf 07:30 uur) en zal

doorgaan tot 12:00 pm. Het vindt plaats bij de Centrale Bank van Curaçao en

Sint-Maarten. De presentaties tijdens het seminar worden gehouden in het

Engels, deelnemers kunnen zich uitdrukken in hun eigen voorkeurstaal.

Kaarten zijn vanaf 4 oktober verkrijgbaar via de

bestuursleden van Kòrsou Transparente. Voor kaarten en meer informatie over

dit evenement is Kòrsou Transparente te bereiken via haar Facebook-pagina

Korsoutransparente, haar e-mail korsoutransparente@gmail.com of via de

voorzitter, Michael Hernandez op 529-9150.

