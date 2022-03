Kamervoorzitter spreekt Oekraïense collega

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft op woensdag 2 maart 2022 een videogesprek gehad met Ruslan Stefanchuk, de Voorzitter van de Verkhovna Rada ofwel het parlement van Oekraïne.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp spreekt voorafgaand aan het Oekraïnedebat op maandag 28 februari 2022.

Het gesprek vond plaats op verzoek van de Oekraïense parlementsvoorzitter. Vera Bergkamp sprak haar sympathie en medeleven uit met het lot van de Oekraïense bevolking. Zij wenste Stefanchuk en zijn collega’s, evenals de burgers van Oekraïne, veel sterkte en kracht in deze moeilijke tijden.

Drie verzoeken

Stefanchuk deed in het gesprek drie verzoeken aan het Nederlandse parlement. Hij bepleitte steun voor een snelle EU-kandidatuur van Oekraïne, in lijn met de resolutie die het Europees Parlement daarover aannam op 1 maart over. Verder vroeg hij om steun voor het instellen van een ‘no-fly-zone’ boven Oekraïne om onschuldige burgers te beschermen tegen Russische luchtaanvallen. Tenslotte verzocht de parlementsvoorzitter om steun voor een vredesmissie van de Verenigde Naties met, indien mogelijk, een Nederlandse bijdrage aan de ‘blauwhelmen’.

Doorgeleid

De Voorzitter van de Verkhovna Rada zei deze verzoeken met zo veel mogelijk ambtgenoten in de Europese Unie te willen bespreken. Kamervoorzitter Bergkamp heeft de verzoeken doorgeleid naar de commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer en naar het kabinet.

Oekraïne-debat

Afgelopen maandag debatteerde de Tweede Kamer over de situatie in Oekraïne. De Oekraïense ambassadeur Maksym Kononenko was daarbij aanwezig. Kamervoorzitter Vera Bergkamp sprak voorafgaand aan het debat enkele woorden van medeleven namens de Tweede Kamer aan de getroffenen van het oorlogsgeweld. “De beelden van de situatie daar gaan door merg en been.” Zij noemde de inval van Rusland in Oekraïne ‘een zwarte dag voor Europa’.

Kijk de speech van Kamervoorzitter Vera Bergkamp terug.

