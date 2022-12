MINISTERIO KONSERNÍ ASUNTUNAN GENERAL I PROMÉ MINISTER DISKURSO DI PASKU 2022 DI GOBERNADOR DI KÒRSOU

Kada be mas hende – tambe esnan mas leu fo’i kas, por forma un imágen di e historia riku i di e presente di nos Kòrsou stimá. Un ekshibishon manera – Curaçao, Stemmen van toen, mensen van nu, ta kontribuí na e imágen akí. Na kuminsamentu di e añ’akí ku ya ta kasi tra’i lomba, ora Herman ku mi a bishitá e eksposishon ei na Archivo Nashonal di Den Haag, m’a sinti mi komo orguyoso hulandes karibeño, konmoví ku e perspektiva ku na e parti ultramar di Reino a ofresé tokante bida diario di nos komo yunan di Kòrsou, tantu e tempu ayá, komo awe. Resiliensia, esta e poder di rekuperashon, di kurasoleñonan ta kore manera un liña kòrá den henter e eksposishon. Esta leu nos a yega … i esta un kaminda largu ta falta nos pa rekoré ainda.

Tur dia mi ta mira i eksperimentá e nesesidatnan ku ta eksistí na nos isla. Den e kòmbersashonnan ku mi tin tokante e tema akí, mi ta skucha ku demasiado frekuensia: ‘sí, pero…’ i tur bia atrobe mi reakshon ta e ora ei: ‘i sin embargo…’ .‘Sí, nos ta un isla chikitu ku un kapasidat limitá, i sin embargo, nos ta sigui hasi esfuerso pasobra progreso ta e úniko opshon.’ Pues tòg nos ta buska oportunidat di kooperashon, den seno di gobièrnu, den empresanan, den atenshon médiko, den edukashon i sí …; tambe den nos Reino.’ Nos resiliensia lo sirbi nos bon den e esfuerso akí. Te asta sabiendo ku nos lo no yega na akuerdo tokante sierto tópiko, nos mester sigui buska tòg e puntonan ku sí nos ta kompartí. Despues di tur kos, no ta trata solamente di traha huntu, sino di biba huntu tambe.

Estimado kompatriotanan,

Progreso ta pidi esfuerso. Inkansablemente boso ta mantené nos isla den moveshon, a pesar di e diverso retonan ku ta afektá nos tur. Esei e aña akí tampoko no tabata otro.

Nos a sinti e efektonan ku a bini despues di e pandemia, e rekuperashon ekonómiko a eksigí masha hopi di nos i e konsekuensianan di e guera na Ukrania a afektá nos tambe, anto ku e pal’i áwaserunan di e delaster lunanan di e aña akí, nos a konosé e konsekuensianan di e kambio di klima tur kaminda na mundu. Situashon ta kambia konstantemente, i e retonan lamentablemente no ta bini sin lucha i nan no ta kana un kaminda stret. Sin embargo, nos esfuersonan no ta en bano; por ehèmpel tin indikashon di un rekuperashon ekonómiko leve.

Ademas di ta un époka di speransa, tempu di Pasku ta un momento ekselente tambe pa estrechá laso. Ku famia, amigu, ku konosínan bieu i nobo, ku bisiñanan, kolega o kompañeronan di klas. Esaki ta un momento tambe pa tira e difikultatnan di e aña bieu tra’i lomba.

Henter aña lo mester sirbi nos pa kompartí soño, speransa i anhelo pero masha bia, hopi di nos no ta pèrmití esei ni serka nos mes ni serka otro. P’esei lo mi ke kompartí ku boso un di mi soñonan pa Kòrsou. Mi ta soña ku un sosiedat ku por superá e retonan ku nos ta enfrentando. E soño ei lo no bira realidat, si nos deskonfiá otro i si nos biba dividí. Laga nos ta digno di konfiansa di otro, tumando akshonnan ku ta responsabel, anto uní komo pueblo, komo pais i komo Reino enfrentá nos retonan.

Estimado kurasoleñonan,

Nos ta na bispu di e aña den kua nos ta konmemorá fin di sklabitut 160 aña pasá. Dia 19 di desèmber, den e mesun, Archivo Nashonal di Den Haag, Minister Presidènt Mark Rutte a ofresé diskulpa pa e forma ku Estado hulandes a prosedé den pasado. Ku palabra kla ela bisa: “We doen dit, en we doen dit nu, om staande op de drempel van een belangrijk herdenkingsjaar, samen de weg vooruit te vinden. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma, geen punt.”

Si mi tradusí e palabranan di señor Rutte ela bisa:

“Nos ta hasi esaki, i nos ta hasiendo e awor akí, pa huntu, riba drempi di un aña importante di aniversario, nos haña e kaminda di kana. Nos ta kompartí no solamente pasado, sino tambe futuro. Ta nifiká ku awe nos ta pone un kòma, no un punto.”

Ta nifika ku gobièrnu hulandes ta mira e diskulpa komo un promé paso pa oumentá konosementu i krea konsenshi tokante pasado…, pa habri kòmbersason ku tur esnan embolbí. Afortunadamente mi tambe ta mira na e band’akí e boluntat di sinta kòmbersá. Loke mester bisa, bisa. Loke mester hasi, hasi.

Forsa di Kòrsou no ta solamente den nos resiliensia, o sea nos fleksibilidat, sino tambe den nos kordialidat i den nos sentido di komunidat. Komo boso gobernador, mi ta mira hopi ehèmpel di e disposishon di hende, hóben- i mayor, pa yuda edifiká e sosiedat resiliente ku mi ta soña kuné …

Sin kita nada di niun hende, mi ta gradisí partikularmente e inkontabel boluntarionan pa nan esfuerso desinteresá. Na momentunan importante boso t’ei, sea pa kuida hende grandi òf hóbennan, boso kompromiso ku salú…, riba tereno deportivo, den mantenshon di orden publiko, pa tene Kòrsou limpi òf den kaso di peliger riba laman; boso t’ei semper ora ta nesesario.

Unda ku bo por ta, den kua sirkunstansia personal ku bo por ta, Pasku ta rekordá nos kuantu bia nos ta pèrdè fo’i bista e fuentenan di felisidat. Kuida otro no ta limitá na temporada di Pasku so …, ta un aktitut ku nos mester tin semper. Tur hende ta nesesario i kada hende ta konta.

Yen di speransa i ku konvikshon, mi ta ekspresá mi deseo di Pasku pa boso tur, tambe na nòmber di Herman; kos bon por konkretisá si nos uni forsa. Un futuro próspero ta warda nos si nos mantené fe den nos mes i den otro.

Mi ta deseá boso un felis Pasku yen di bendishon.