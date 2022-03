Minister Maduro kier sa di sindicato SIMAR kico ta nan solucion pa e problematica

di gasto di personal den forma di overtime

Critica sin solucion, no ta educacion

ORANJESTAD – Minister Maduro a tuma nota di e critica di SIMAR den forma di meme riba facebook na unda ta purba bruha mente di hende insinuando cu e Gobierno (lesa MinFIC) no ta cumpli cu recomendacion di CAFT pa baha gasto di personal. Pa cu esaki e mandatario a publica e siguiente preguntanan na SIMAR via red social.

Invitacion pa trece solucion

“Ata nos atrobe aki. Mi ta puntra mi mes kico e sindicato aki kier. Bo ta cuestiona cu Gobierno no a cumpli cu BVP den aña 2021. Bo ta compronde si kico e BVP ta?

Bo kier pa a keda sin tuma hende den e cuerponan uniforma cu ta sclama pa haya klasnan nobo?

2 Bo kier pa keda sin renoba contract den pleno pandemia y laga mas hende sin entrada?

Bo kier pa kita e periodieke verhogingen den pleno pandemia banda di e recorte di 12,6%? Bo kier pa keda sin paga e 100 % di overtime cu ta wordo traha? Pasobra ta 22,3 miyon a wordo paga na overtime den aña 2021 y di esaki a paga 10,6 miyon na Polis pa nan trabou. Mester a keda sin paga nan anto pa cumpli cu BVP? Pasobra si a lesa e rapport di CAFT na pagina 7 bon, ta esey nan ta critica, cu overtime en bes di baha, a subi den aña 2021.

Awor en bes di traha meme pa critica e MinFIC y bruha mente di hende cun’e, papia cla y splica ta con abo kier wak e gasto creciente di overtime wordo soluciona. Critica ta masha facil, ma bin presenta bo solucion pa e problema.

Critica sin solucion, no ta educacion

E mandatario ta splica cu CAFT su critica, cu Gobierno no a cumpli cu reduci gasto di personal manera poni den e BVP, ta dirigi riba e gastonan creciente di overtime. Esaki por lesa riba pagina 7 di e rapport di CAFT. Sindicato SIMAR a tuma nota di kico CAFT a cuestiona y sin mas a core traha un meme pa purba insinua cu Gobierno of e Minister di Finansa no ta haci nada pa baha gasto. E ora lo mas husto ta pa e sindicato sali splica tambe con nan ta mira cu por resolve e problema di overtime creciente den Gobierno, cu ta netamente locual ta hisa gasto di personal grandemente. Un cos ta sigur, critica sin presenta solucion, no ta educacion.

Den Comision financiero por haya informacion corecto

Na varios ocasion Minister President y Minister Maduro a extende un invitacion na e sindicatonan pa forma parti di un Comision Financiero pa asina nan haya informacion corecto pa brinda na nan ‘achterban.’ Lamentablemente mayoria di e sindicatonan ainda no kier acepta e invitacion aki y ta prefera pa just critica uzando informacion cu hopi biaha ta incorecto. Finansa publico ta keda un materia dificil y pesey Minister Maduro ta bolbe extende e invitacion na e sindicatonan pa sinta den e Comision Financiero pa haya informacion corecto, ya cu no tin sentido pa keda critica sin presenta solucion.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype