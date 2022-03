Minister Glenbert Croes:

Anuncio Management Team DIMAS

Dia 15 di oktober 2021 Minister Glenbert Croes, den su funcion di minister encarga cu vreemdelingen- en integratiebeleid, a tene un reunion cu director y director suplente di DIMAS caminda nan a wordo informa (1) di maneho nobo di admision y integracion, (2) cu lo bin un management team/directie team di cual tanto director como director suplente lo forma parti di dje, (3) di e procesonan interno cu lo atende cune cu urgencia, manera proceso di peticion di permiso, mandatering y e audit di e Sistema di ICT pa motibo cu esaki ta un problema grandi den DIMAS, (4) y reactivacion di Adviescommissie Toelating en Uitzetting (ATU).

Despues di esaki e director a ricibi un carta caminda e contenido di e reunion a wordo ratifica. Den e dos simannan cu a sigui Director a pidi minister audiencia bilateral y a indica di tin problema cu e institucion di un management team, como tambe cu e nomber di management team pasobra e ta afecta su posicion como director. El a sugeri pa cambia e nomber y minister pa acomod’e a dicidi di cambia e nomber pa Stuurgroep. Den un carta di 1 november 2021 director a haya notificacion di e institucion di un Stuurgroep (y e MB relaciona cu esaki).

Durante prome reunionnan den Stuurgroep a tuma e decision di bin cu Subcommissie di e miembronan di Stuurgroep mes, pa inicia y begeleid e ICT audit scan y pa formalisa esaki. Apesar cu e tawata parti di e reunionnan, y e ta na altura di e decisionnan tuma, director cuminsa di su banda frustra e proceso. Un di e prome incidentenan, ora cu e minister a drenta den e funcion ta, cu e IT-er di DIMAS mester a wordo suspendi (geschorst) door cu lo tawata tin un aangifte haci contra di e IT cu a conduci na un investigacion penal (strafrechtelijk onderzoek). Pues a cuminsa cu un DIMAS debilita door di e incidente aki, mientras cu e funcion aki ta uno hopi importante, delicado y vulnerabel.

Den e formalisacion di e ICT audit scan a dicidi (leg vast) e ora, cu durante cu e audit scan ta tumando lugar, tur proceso di reclutamento y seleccion (werving y selectie) pa cu e funcion di IT lo para te ora cu e audit termina. E decision aki tambe e director no a respeta ni honra e decision di Minister y a continua cu rondanan di solicitud y a keda dirigi e ICT unilateralmente. Ademas a keda haci su maximo esfuerzo pa trece e IT-er suspendi bek DIMAS. Mientras tanto e IT’er a haya su retiro.

Ora minister a haya sa cu DIMAS a duna Guarda Nos Costa, 3 tablets pa por a drenta den sistema di SIRSA pa haya informacion di un solicitante pa permiso, y cu e acceso di GNC na e sistema tawata completamenten habri y ilimita (dus cu nan tawata haya acceso na TUR

informacion di tanto e aplicante, su dunador di trabou y henter e proceso cu e ta encaminando na DIMAS), minister a duna instruccion pa pidi e tabletnan bek y pa limita e

acceso di GNC na e sistema. Esaki a causa consternacion cerca GNC y entre otro e director di DIMAS. Apesar cu minister a impone un prohibicion temporario di e comunicacion directo entre GNC y DIMAS, e director na diferente ocasion a (permiti pa) ignora e decison aki di minister. Despues, ora a yega na un solucion, y e prohibicion temporario a wordo elimina imediatamente, a wordo constata cu GNC no a haya acceso na e sistema conforme instructie di e restriccionnan imponi pa minister, pero mas bien a keda cu e acceso di por wak entre otro adres di e persona y resultado di e peticion (positief of negatief). Pues apesar cu minister tawata contundente y duidelijk den esaki, no a actua di acuerdo cu y conforme e mandatario su instruccionnan.

Durante un reunion cu e departamento (tur persona trahando na DIMAS), e director a informa e empleadonan cu e Stuurgroep no tin derecho di existencia y no tin ningun autoridad (bevoegdheid) pa duna instruccion na e trahadornan. Esaki mientras cu e miembronan di Stuurgroep tawata haciendo nan maximo esfuerzo pa trece mehoracion den DIMAS den forma harmonioso y transparente. Ora cu a pidi e director na varios ocasion pa su comunicacionnan formal y oficial pasa via Stuurgroep y pa copia Stuurgroep den corespondencia formal y oficial, e ta dicidi di ignora e peticion aki di minister y bisa cu e no tin tempo pa “muchachada”.

ACUSACION FALSO

Despues minister a tuma nota cu el a copia algun MB’s cu minister a manda p’e, como tambe Stuurgroep, pa formalisacion di algun decision, cual el a dicidi unilateralmente di difundi y copia OM caminda e ta acusa minister di ta comete valsheid in geschrifte. Esaki pa minister tawata e druppel cu a yena e hemchi ya cu e acusacion aki ta completamente falso. Minister tawata haciendo su maximo esfuerzo pa laga e director participa activamente den e proceso di mehoracion den DIMAS como tambe e implementacion di su maneho di admision y integracion. Tumando na cuenta e acusacionnan falso haci door di e director, a constata y comproba cu e relacion di trabou a bira insostenibel (onhoudbaar), cu a viola e confiansa di magnitud ireparabel. Minister a tuma e decision di kita tur autoridad di e director y institui un management team cu e dirigencia y maneho di DIMAS.

11 maart 2022

