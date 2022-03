Banco di Caribe a bishitá Fundashon Pro Alfa Patrosinio na kurso di Lesa i Skibi pa hóben i adulto / Banco di Caribe steunt Fundashon Pro Alfa Sponsoring van lees- en schrijfcursus voor jongeren en volwassenen

Banco di Caribe a bishitá Fundashon Pro Alfa

Patrosinio na kurso di Lesa i Skibi pa hóben i adulto

WILLEMSTAD: Resientemente Banco di Caribe a hasi un bishita na Fundashon Pro Alfa i a keda impreshoná di mira diferente hóben i adulto partisipando den e proyekto ‘Un oportunidat mas’. Fundashon Pro Alfa tin un tarea masha importante den komunidat i esaki ta balapena menshoná. E meta prinsipal ta pa prepará tur kliente di e organisashon pa integrá dignamente den komunidat i partisipá den e proseso laboral. Segun sifranan di Ofisina Sentral di Estadístika (CBS), tin 671 hóben di 15 pa 24 aña – for di e 11,660 hóbennan na Kòrsou- ku ta buskando un trabou, pero ku nunka a sigui un enseñansa avansá. Mirando kon alarmante e situashon ta, Fundashon Pro Alfa a inisiá e proyekto ‘Un oportunidat mas’. E proyekto ta den su promé aña, pero ya kaba ta dunando fruta.

Segun gerensia di Banco di Caribe, “Edukashon di un komunidat ta sumamente importante i e proyekto di Fundashon Pro Alfa meresé nos kontribushon. Hóbennan di Kòrsou mester ta prepará pa partisipá den proseso laboral, i si na e promé intento esaki no a bai, tin un oportunidat mas. Meskos pa e adulto; nunka ta lat pa siña”.

‘Un oportunidat mas’

E meta di Fundashon Pro Alfa ta pa prepará hóbennan i yuda nan desaroyá nan abilidat básiko i sosial, di manera ku nan por drenta sektor laboral. Aki mester pensa riba un edukashon básiko di lesa i skibi, idioma, abilidat di fishi, kurso di bankete, kòki, asistente di kushina, abilidat pa traha ku kòmpiuter, atministrashon i hopi mas. Den henter e trayekto amplio aki, Banco di Caribe a skohe pa patrosiná e kursonan di lesa i skibi. Banco di Caribe a skohe pa pone enfasis riba e trayeko aki mirando ku ta mashá importante pa un poblashon tin dominio básiko di lesa i skibi. E dominio básiko aki ta fundeshi di enseñansa den nos komunidat i sigur ta abri porta pa entre otro trabou pa e grupo aki. Por tuma nota riba e imagennan ku hóben i adulto ku a pasa e fase di lesa i skibi, fásilmente a sigui pa e otro trayektonan menshoná.

Tokante Fundashon Pro Alfa

Fundashon Pro Alfa a keda fundá na aña 1989 ku enfoke riba alfabetisashon general di nos komunidat. E fundashon no tin ganashi. Pa 35 aña e grupo meta di e fundashon ta analfabetonan. Na Pro Alfa nan ta risibí guia riba formashon personal, sosial i laboral. E proyektonan ta den ‘full swing’ pero ainda Fundashon Pro Alfa tin hopi nesesidat finansiero. Banco di Caribe ta enkurashá otro instansia i empresa ku ta interesá pa duna un man, pa tuma kontakto ku Fundashon Pro Alfa na number di telefon 462-7985, via di WhatsApp 698-4185 òf ‘e-mail’ adrès proalfa252014@gmail.com pa aportá na un trayekto di ‘Un oportunidat mas’.

Banco di Caribe steunt Fundashon Pro Alfa

Sponsoring van lees- en schrijfcursus voor jongeren en volwassenen

WILLEMSTAD: Banco di Caribe was onlangs tijdens een bezoek aan Fundashon Pro Alfa onder de indruk van de deelname van verschillende jongeren en volwassenen aan het project ‘Un oportunidat mas’ (Nog een kans). De stichting heeft een belangrijke taak binnen de gemeenschap. Het voornaamste doel is om alle cliënten van de organisatie door middel van een solide basis goed voor te bereiden op een integratie en volwaardige participatie in de maatschappij door onder andere te participeren in het arbeidsproces. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er 671 jongeren tussen de 15 en 24 jaar – van de 11.660 jongeren op Curaçao – die naar werk zoeken, maar die nooit het voortgezet onderwijs hebben gevolgd. Gezien de alarmerende situatie heeft Fundashon Pro Alfa het project ‘Un Oportunidat Mas’ opgezet. Hoewel het project recentelijk is gestart, werpt het reeds vruchten af.

Volgens Banco di Caribe is “goed onderwijs van groot belang voor een gemeenschap en verdient het project van Fundashon Pro Alfa onze steun omdat het bijdraagt aan de alfabetisering van ons volk. Curaçaose jongeren moeten voorbereid zijn voor hun participatie in het arbeidsproces en als dit niet meteen lukt, dan krijgen ze een tweede kans. Hetzelfde geldt voor de volwassene; het is nooit te laat om te leren.”

‘Un oportunidat mas’

Het doel van Fundashon Pro Alfa is om jongeren voor te bereiden en hen te helpen hun basis- en sociale vaardigheden te ontwikkelen, waardoor ze de arbeidsmarkt kunnen betreden. Denk hierbij aan, onder andere, een basisopleiding lezen en schrijven, taal, ambachten, een banketcursus, een koksopleiding, computervaardigheden en administratie. In dit uitgebreide traject heeft Banco di Caribe ervoor gekozen de lees- en schrijfcursussen te sponsoren. Banco di Caribe heeft ervoor gekozen de nadruk op dit traject te leggen, omdat het van groot belang is dat een samenleving in ieder geval de basis van het lezen en schrijven goed beheerst. Dit is de fundering van het onderwijs van onze gemeenschap en opent deuren op de arbeidsmarkt. Op de foto’s is te zien dat jongeren en volwassenen die deze fase van lezen en schrijven succesvol hebben doorstaan, makkelijk doorstromen naar andere trajecten.

Over Fundashon Pro Alfa

Fundashon Pro Alfa werd in 1989 opgericht met de nadruk op de algemene alfabetisering van onze samenleving. De stichting is niet winstgevend. Gedurende 35 jaar was de doelgroep van de stichting analfabeten. Bij Pro Alfa krijgt deze groep persoonlijke, sociale en arbeidsbegeleiding. De projecten zijn in volle gang, maar Fundashon Pro Alfa heeft financiële hulp nodig. Banco di Caribe moedigt daarom andere instanties en bedrijven aan, die een helpende hand willen biedPen, om contact op te nemen met Fundashon Pro Alfa en een bijdrage te leveren aan het traject van ‘Un Oportunidat Mas’. Men kan contact opnemen via telefoonnummer 462-7985, via WhatsApp 698-4185 of e-mail proalfa252014@gmail.com.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype