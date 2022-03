MINISTERIO KONSERNÍ MANEHO DI GOBERNASHON, PLANIFIKASHON I SERVISIO PÚBLIKO NO TA PROLONGÁ BALIDES DI SÉDULA I REIBEWEIS MAS DESPUES KU E FECHA VENSE

Willemstad – Entrante 1 di mei 2022, reibeweis i sédula ta keda bálido te ku su fecha di vense i lo no por usanan despues di e fecha ku tin indiká riba nan.

Durante e periodo di e medidadanan kontra kontagio di Covid-19, a duna un prolongashon di 9 luna pa reibeweis i sédula despues di su fecha di vensementu. Esaki a sosodé pa motibu ku Asuntunan Públiko (Kranshi) no por a atendé renobashon di sédula, reibeweis òf otro produktonan na e manera kustumbrá, teniendo kuenta ku reglanan ku tabata na vigor pa yuda kuida salubridat di nos komunidat. Awor ku Kranshi por duna servisio optimal atrobe, no tin motibu pa prolongá e periodo di balides riba sédula ni reibeweis mas.

Pa mas i tur otro informashon, por tuma kontakto ku Bentana di Informashon na Lokèt di Pèrmit via e-mail sita@gobiernu.cw.

