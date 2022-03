MINISTERIO KONSERNÍ MANEHO DI GOBERNASHON, PLANIFIKASHON I SERVISIO PÚBLIKO SERI DI SEMINANARIO VIRTUAL GRÁTIS PA PROFESHONALNAN RIBA TERENO DI INFORMASHON

Willemstad – Riba djárason, 23 di mart próksimo, tin un seminario virtual pa tur profeshonal den e área di informashon i pa studiantenan di e skol di archivo di Aruba, Boneiru, Kòrsou, Saba, St. Eustatius, St. Maarten i Sürnam. E seminario akí, ta parti di un seri kaminda partisipantenan ta haña oportunidat pa sigui e último desaroyonan den e área di informashon i atministrashon di archivo na Oropa. Partisipantenan na e seminario ta haña tambe e oportunidat pa apliká tur e konosementu risibí den konteksto lokal. E ta parti di un kolaborashon entre e Archivonan Nashonal di Kòrsou, Aruba i Sürnam. Partisipashon ta kompletamente grátis i ta posibel ku kontribushon di GO Training di Hulanda.

For di 2021, riba inisiativa di Archivonan Nashonal, a inisiá ku e seri di seminarionan virtual akí. Den e seminarionan manera esaki, ta trata temanan ku ta relevante pa realisá un Gobièrnu elektróniko(e-government). Ta trata temanan manera arkitektura di referensia i registrashon di informashon riba un kaso (zaakgericht werken). Ta finalisá e seri di seminario ku un simposio den e konferensia di ACURIL (Association of Caribbean University, Research and Institutional Libraries) riba 5 te ku 9 yüni próksimo na Kòrsou den Marriott Beach Hotel. Durante e konferensha lo evaluá e impakto di e diferente seminarionan virtual. E konosementu ku e partisipantenan a risibí durante e 8 lunanan ta keda presentá den un plan pa e trayekto di transishon pa digitalisashon na e paisnan ku a partisipá.

Inskripshon pa e seminario ta posibel via https://goopleidingen.nl/module/webinarreeks-professionalisering-digitale-informatiehuishouding-dutch-caribbean.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype