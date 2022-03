Barku krusero a regresá Boneiru pa baha un persona ku a bira malu

Cruiseschip keert terug naar Bonaire om zieke van boord te halen

Omdat een persoon aan boord zeer urgent medisch moest worden behandeld, is het cruiseschip Explorer of the Seas vrijdagavond teruggekeerd naar Bonaire. De situatie van de persoon was zodanig ernstig dat die meteen van boord moest worden gehaald. Een ziekenwagen heeft de persoon vanuit de Noord Pier vervoerd naar het ziekenhuis Fundashon Mariadal. De zieke persoon is een bemanningslid. Nadat de gewonde persoon van boord was gehaald is het schip van rederij Royal Caribbean Group weer vertrokken richting San Juan, Puerto Rico.