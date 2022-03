CliniClowns ‘den ful swing’ atrobe

Djasabra pasá e di tres torneo di gòlf pa Fun(d)raising di CliniClowns a tuma lugá na kancha di gòlf na Emmastad. Un gran kantidat di partisipante entusiasmá a hunga den den tim di dos, tantu mainta komo mèrdia, pa e bon kousa di CliniClowns. E wega di ‘two men best ball’ a tuma lugá den un ambiente ameno, den kua naturalmente tur hende tambe a hasi nan máksimo esfuerso pa gana un di e bunita premionan. Banda di e premionan regular pa mihó tim, e trofeo di ‘closest to the nose’ ta unu ku ta eksistí spesialmente pa e torneo di CliniClowns.



Klaro ku e payasonan mes tampoko no por a hasi falta; nan a sòru pa un dushi ambiente na sede di e klup despues di e wega, i naturalmente nan a duna un man tambe ku entrega di e premionan i sorteo di e rifa. “Nos ta mashá kontentu ku sosten di e komunidat di gòlf i e apoyo di Curaçao Golf & Squash Club den organisashon di e torneo. Nos por a ripará ku ta tin mas kompetensha di otro aktividat e aña aki. Nos ta super orguyoso di tur partisipantenan, paso ku e bientu dje dianan aki e no tabata fasil. Sinembargo e tabata un evento konmovedor i un éksito rotundo manera semper;” asina e organisashon a laga sa.

E fundashon tambe a menshoná ku lo usa e fondonan rekoudá pa kontinuashon di nan trabou importante i kapasitashon profeshonal kontinuo di nan payasonan.

Pa 14 aña largu kaba, Fundashon CliniClowns Kòrsou ta trese distraishon i dibertishon pa mucha ku tin un malesa, mucha ku desabilidat i pa hende ku demensia. E payasonan profeshonal i kapasitá ta bishitá tur e lugánan kompletamente grátis. E fundashon ta dependé kompletamente di sosten for di komunidat di Kòrsou, entre otro pa medio di e tipo di aktividatnan di fundraising aki, donashon (mensual) i patrosinio di sosionan korporativo.

Aan slag voor een lach

Afgelopen zaterdag vond alweer het 3e CliniClowns Fun(d)raising golftoernooi plaats, op de golfbaan te Emmastad. Vele enthousiaste deelnemers verdeeld over de ochtend en middag speelden in teams van twee voor het goede doel. De zogeheten ‘two men best ball’ wedstrijd verliep sportief, waarbij iedereen natuurlijk z’n uiterste best deed om één van de mooie prijzen in de wacht te slepen. Naast prijzen voor de beste teams, is de ‘closest to the nose’ trofee er een die wel heel specifiek van het CliniClowns toernooi hoort.



Ook de clowns konden natuurlijk niet ontbreken; zij zorgden dan ook voor gezelligheid in het clubhuis na de wedstrijd en natuurlijk hielpen zij tijdens de prijsuitreiking en bij het trekken van de Raffle prijs. “We zijn erg blij met de steun van de golfcommunity, en de steun van Curacao Golf en Squash club bij de organisatie. Er was duidelijk meer concurrentie van andere activiteiten dit jaar. We zijn supertrots op alle spelers die de harde wind trotseerden en de wedstrijd tot een goed einde wisten te brengen. Kortom; het was weer hartverwarmend en een groot succes”, aldus de organisatie.

De stichting gaf aan de opbrengst te gaan gebruiken voor de continuïteit van het werk, en de continue training van de clowns.

Stichting CliniClowns Curaçao zorgt al bijna 14 jaar voor afleiding en plezier bij zieke kinderen, kinderen met een beperking en bij mensen met dementie. De professionele en getrainde clowns bezoeken de diverse instellingen gratis. De stichting is geheel afhankelijk van steun van de Curaçaose gemeenschap, o.a. door dit soort fundraising activiteiten, (maandelijkse) donaties en giften en door sponsoring van Corporate partners.

