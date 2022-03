Atvertensia kontra okupashon i konstrukshon ilegal

Willemstad – Minister Charles Cooper ta duna un atvertensia públiko na tur persona, instansia i/òf kompania ku ta okupá tereno di gobièrnu ilegal, ku ta konstruí sin e pèrmitnan nesesario, ku ta dùmp sushi riba tereno públiko, i/òf ta koba greis sin pèrmit. Huntu ku KPC lo aktua ku man duru kontra esnan ku ta hasi nan mes kulpabel na e aktonan aki.

Minister Charles Cooper for di un inisio komo Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano a duna di konosé ku e ta bai aktuá i para aktonan ilegal na Kòrsou. Su ministerio a traha riba un tim pa atendé ku e problemátika aki, i Konseho di Minister a bai di akuerdo ku e proposishon di Minister Cooper. E tim aki lo aktuá kontra tur ku ta hasi nan mes kulpabel di uso tereno di gobièrnu ilegalmente, tira sushi pa loko kaminda no ta pèrmití pa tira sushi, traha òf adaptá edifisio/kas sin pèrmit di ROP, koba i hòrta greis for di tereno públiko sin pèrmit, etc.

Meta di tur esaki ta entre otro pa trese orden bèk na Kòrsou, i tambe pa asina yega na duna esnan ku tin años ta warda riba un tereno di forma legal, un espasio pa nan tambe por traha nan bibienda.

A bin ta tuma nota di situashonnan di dùmpmentu di sushi na vários kaminda, manera entre otro den área di Sint Joris (Dam Pretu). Minister Cooper huntu ku KPC ta atvertí esnan ku ta hasi nan mes kulpabel pa nan para ku e aktonan aki mesora.

Tambe ta hasi un apelashon na komunidat den su totalidat pa mèldu na momentu ku tuma nota di dùmpmentu di sushi ilegal. Por yama ofisina di VVRP na 465-1477 pa mèldu esaki. Tambe por hasi uso di e portal online klachten.vvrp.cw.

Banda di esaki, ta pidi pueblo tambe pa ta krítiko i puntra esun ku ta bin piki sushi na kas, unda e ta bai dùmp esaki i pa e evitá di dùmp unda ku ta riba nos isla. Tambe ta pidi komunidat pa semper konstruí na òrdu ku tur pèrmit den man. Evitá problema i traha segun regla. Di e forma aki, nos ta yuda tene nos pais ordená.





Gabinete di Minister Charles Cooper

Ministerio di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano

