Boletin Ekonómiko ku enfoke riba e perspektivanan ekonómiko di e union monetario

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG — Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) a disidí ku, for

di mart 2022, lo no sigui publiká e Quarterly Bulletin (Boletin Trimestral). Quarterly Bulletin tabata

dediká primeramente na analisá e desaroyonan ekonómiko ku a tuma lugá den e union monetario

durante e promé, di dos i di tres kuartal di aña.

Na su lugá, awor CBCS lo publiká un Boletin Ekonómiko (Economic Bulletin) na luna di mart,

sèptèmber i desèmber. E boletinnan akí lo enfoká mas riba futuro, presentando CBCS su

proyekshonnan makroekonómiko riba tereno di kresementu ekonómiko, inflashon, finansa

públiko i balansa di pago.

Ya ku CBCS ta sigui suprayá e importansia di analisá e desaroyonan ekonómiko resien den e union

monetario, e publikashon nobo lo inkluí tambe un resúmen di e ultimo kuartal pa kua ta disponé

di dato. Por último, e Boletin Ekonómiko lo tin tambe artíkulo riba tópiko makroekonómiko ku ta

di interes pa e union monetario di Kòrsou i Sint Maarten.

Willemstad, 31 di mart 2022

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

PB2022-014 Economic Bulletin with emphasis on economic outlook for the monetary union EN

PB2022-014 Economic Bulletin with emphasis on economic outlook for the monetary union NL

PB2022-014 Economic Bulletin with emphasis on economic outlook for the monetary union PA

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype